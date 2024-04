Piantiamo la pace: Avellino celebra la vita nel ricordo di Donna Olimpia Iniziativa promossa dal cancelliere Dario Medugno del Sovrano ordine dei cavalieri templari

Nel cuore delle colline di Avellino, il cancelliere Dario Medugno del sovrano ordine dei cavalieri templari annuncia con gioia l'evento "Piantiamo la Pace", un'iniziativa dedicata alla memoria di sua madre, Donna Olimpia. Con il sostegno di vari enti e ordini cavallereschi, questa giornata speciale si svolgerà il 28 aprile 2024, presso la contrada Caselle 19 a Picarelli, Avellino.

L'evento non è solamente un'occasione per celebrare la vita e il contributo di Donna Olimpia, ma è anche un'opportunità per unirsi in un gesto concreto per la pace. Il programma è ricco di momenti significativi che coinvolgeranno la comunità locale e oltre.

Alle ore 10:00, verrà organizzata la cerimonia di consegna degli alberi di ulivo, simbolo di pace e rinnovamento, completi di un certificato di adozione. Questo gesto rappresenta un impegno tangibile verso la creazione di un futuro migliore, radicato nei valori della solidarietà e dell'unità.

A seguire, alle ore 12:00, presso la parrocchia del santissimo Salvatore in via P. Penta 1, si terrà una messa dedicata alla pace e alla memoria di coloro che hanno dedicato le loro vite alla costruzione di un mondo migliore. Questo momento di preghiera sarà un'opportunità per riflettere sul significato profondo della pace e per rinnovare il nostro impegno verso di essa.

Infine, alle ore 13:00, ci riuniremo presso la tenuta Donna Olimpia per una braciata conviviale, un momento di condivisione e fraternità. Saranno i protagonisti dell'evento i bambini provenienti dall'Ucraina e dall'Italia, insieme alle loro famiglie. Questa presenza rappresenta un segnale tangibile di solidarietà e di impegno per un futuro di pace e prosperità.

Durante la giornata, circa una trentina di piantine saranno distribuite tra i bambini partecipanti, che avranno il privilegio di piantarle con le proprie mani. Questo gesto simbolico non solo contribuirà alla crescita di nuove vite vegetali, ma rappresenterà anche un impegno a lungo termine verso la costruzione di un mondo più pacifico e sostenibile.

L'evento "Piantiamo la Pace" è stato patrocinato dal comune di Avellino, riconoscendo l'importanza di promuovere la cultura della pace e della convivenza armoniosa. Invitiamo tutti coloro che condividono questi valori a unirsi a noi in questa giornata speciale, perché insieme possiamo fare la differenza e piantare i semi per un futuro migliore.