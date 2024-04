Caso smaltimento fanghi: Il comitato "Tuteliamo la Valle del Cervaro" informa Savignano Irpino, Antonio Volpe: "Ecco cosa bisogna sapere"

Sul progetto relativo all’impianto trattamento fanghi a Savignano Irpino non è stata ancora scritta la parola fine e il timore è che possano passare ancora mesi o forse anni per spazzare via questa insidia. Dopo aver ascoltato il sindaco Fabio Della Marra, il quale ha mostrato cauto ottimismo un merito all'archiviazione del procedimento è la volta del comitato "Tuteliamo la Valle del Cervaro".

"Ritirando la pratica - fa sapere il comitato - il privato ha evitato un giudizio di inammissibilità o la bocciatura della stessa da parte della Regione, così da avere la possibilità di poterla ripresentare al prossimo bando. Noi nel frattempo andiamo avanti. Questa azione non ci mette affatto tranquilli."

"Innanzitutto voglio estendere un mio ringraziamento al presidente del comitato, Patrizia Cibelli per avermi dato questa opportunità - afferma uno dei membri più attivi, Antonio Volpe ex consigliere provinciale - e un ringraziamento va a tutti i componenti, ognuno per la propria parte sta dando un ottimo contributo. Ma ringrazio anche il sindaco perché ha speso belle parole per il nostro comitato. Siamo fiduciosi nella collaborazione - ha continuato Volpe - solo attraverso ciò possiamo risolvere questo annoso problema. Ringrazio il sindaco, soprattutto per aver usato più volte la parola strumentalizzazione. Onestamente, siamo felici che egli abbia espresso un’ottima opinione nei nostri riguardi, quindi non si tratta di una speculazione politica. Il nostro interesse unico è quello di salvaguardare la salute dei nostri cittadini e del territorio. Siamo per una politica ambientale, che va al contrario di quelle che riguardano l’industria dei rifiuti. Noi facciamo una politica ecosostenibile, per la gente e a favore del territorio."

Ma non si è mai pensato di ragionare con i privati per proporre ben altro, che non siano in alcun modo rifiuti?

"Non abbiamo trascurato nemmeno questa possibilità. E' stata già inviata una pec, nella quale abbiamo chiesto un incontro con gli industriali in questione. Noi vogliamo dialogare, senza fare la guerra a nessuno, proporre anche delle iniziative che siano compatibili con il nostro territorio. Il problema dei fanghi è piuttosto serio, c’è una certa discordanza tra nord e sud. Paghiamo anche delle penali all’Europa, perché non siamo pronti a smaltirli. Bisogna trovare dei siti industriali e non la singola industria in una verde vallata come località Ischia, allo scalo di Montaguto-Panni."

In allegato a questo articolo la conversazione integrale con Antonio Volpe, di cui uno stralcio andrà in onda oggi nell'edizione delle ore 14.00 del telegiornale di Otto Channel sul canale 16 del digitale terrestre.