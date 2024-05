Eco, voci di chi resta: nasce il nuovo podcast per dal voce all'Irpinia Obiettivo: "Far sopravvivere le aree meridionali interne"

“Eco – voci di chi resta” è un progetto del collettivo Aloud, che nasce dalla volontà di raccogliere le voci di quattro paesi dell’Irpinia: Castel Baronia, Cairano, Montaguto e Chianche. Questi quattro paesi sono accomunati dallo stesso fenomeno, lo spopolamento, infatti dal 2010 ad oggi, più di 30 mila persone hanno lasciato l’Irpinia. La scelta è stata quella di raccontare questo tema attraverso le voci di chi lo vive o lo ha vissuto in prima persona, scavando nell’intimità, nei ricordi e nella semplicità della vita ordinaria di queste persone e lasciarsi guidare dal passato remoto, dai sospiri profondi e da un po’ di nostalgia.

Ogni puntata, attraverso le voci degli intervistati e con qualche elemento di realismo magico, esplora l’anima del borgo, le sue irrequietezze e fragilità, ma anche la sua inesauribile energia sotterranea.

Chi è Aloud?

Circa un anno e mezzo fa, dall’idea e dalla necessità delle giovani Aurora Moscianese e Alessia Colicchio nasceva Aloud, un collettivo indipendente per la creazione di contenuti podcast. Quell’idea si è poi declinata e concretizzata in un gruppo di lavoro eterogeneo, un team ben strutturato che si occupa di stesura e editing dei testi, studio delle identità sonore con composizione di musiche originali, montaggio e finalizzazione audio, realizzazione di grafiche, contenuti foto e video originali. Un gruppo che crede nelle storie e nel potere delle parole e ha dato vita ad un progetto podcast: “Eco - voci di chi resta”.

Il progetto

Per mesi il team si è accomodato ai margini delle storie per assaporarne la lentezza, le ha raccolte una per una e messe insieme per garantire ad ogni paese di sopravvivere e resistere anche al di fuori delle proprie radici.

Le storie di ogni paese contribuiscono alla creazione di una sorta di archivio di memoria collettiva, una fotografia di un cambiamento tuttora in corso. Con la prospettiva futura di un declino sempre più pronunciato, “Eco - voci di chi resta” è una testimonianza che potrà sopravvivere attraverso il tempo.

La presentazione del progetto podcast è stata condivisa su Kickstarter, una piattaforma di finanziamento per progetti creativi di ogni tipo: film, giochi, musica, arte, design e tecnologia.

La scelta di condividere il progetto podcast “Eco - voci di chi resta” su kickstarter è arrivata perché il team di Aloud vorrebbe coprire alcune delle spese affrontate in questi mesi per l’acquisto di attrezzature audio e spese di logistica, per retribuire il lavoro di mix&mastering, composizioni musicali e il reparto di grafica e social media management. Una parte della raccolta fondi vorrebbe investirla, una volta condiviso il podcast, in spese di advertising e pubblicità sui social media in modo da creare una comunità più ampia e portare le voci degli abitanti di questi luoghi più lontano, affidando agli ascoltatori la possibilità di mantenerne vivo il ricordo.

Per donare basta cliccare questo link http://kck.st/3J4dfLU e creare un account, ogni donazione prevede una ricompensa che valorizza il progetto e il territorio dell’Irpinia. Per Aloud ogni contributo è importante.