Sorpresa nel bar di Corso Europa, spunta il ct Spalletti per la colazione Incredulità e stupore nel bar delle sorelle Paola e Rosa Barone. Selfie e autografi per il mister

Sorpresa in un bar del centro di Avellino. Alla vigilia dell'anniversario dello scudetto del Napoli il ct della Nazionale, Luciano Spalletti, artefice dell'impresa degli azzurri lo scorso anno, è comparso nel bar di Corso Europa per fare colazione. Lo riferisce oggi l'edizione di Avellino del Mattino.

Il tecnico toscano aveva presenziato a Napoli all'anteprima del film "Sarò con te" dedicato allo scudetto.

Erano le 9.30 quando Spalletti si è presentato con un amico al Cat. Caffè per chiedere un cappuccino e una brioche. Dopo l'iniziale stupore delle sorelle Paola e Rosa Barone, titolari del bar pasticceria, l'allenatore non si è sottratto ai selfie di rito. tanti i curiosi che si sono fermati per foto e autografi con il mister che aveva fatto tappa ad Avellino per acquistare i vini docg dell'Irpinia.