Competenze trasformative e ambientali attraverso la tecnologia: c'è il meeting Tra i partner coinvolti nel Progetto PROTECT c'è il Convitto Nazionale P. Colletta

Ad Avellino, si terrà , il 10 maggio 2024, a partire dalle 9:00, il meeting finale del Progetto PROTECT (PROmoting Transformative and Environmental Competences using Technology), finanziato dal programma Erasmus+, che ha riunito scuole e organizzazioni giovanili di quattro paesi: Italia, Spagna, Romania e Slovenia. L'obiettivo del progetto è quello di sviluppare nuove metodologie didattiche per l'educazione alla sostenibilità e promuovere la cooperazione tra le diverse realtà coinvolte.

Il cuore dell’ iniziativa è l'edu-larp, un formato di gioco di ruolo dal vivo, mirato all'educazione, che si è dimostrato uno strumento efficace nel coinvolgere sia gli studenti che gli insegnanti. Ogni istituzione scolastica coinvolta ha reclutato 20 nuovi studenti e 2 nuovi insegnanti, per partecipare alla progettazione e alla realizzazione di edu-larp innovativi, creando così un ambiente di apprendimento dinamico e coinvolgente. Grazie a questa metodologia, l'edu-larp non solo favorisce l'acquisizione di conoscenze, ma anche lo sviluppo di competenze chiave negli studenti, preparandoli in modo più completo alle sfide future.

I partner coinvolti nel Progetto PROTECT sono: Il Convitto Nazionale "Pietro Colletta" di Avellino (Italia), l'Università Politecnico di Bucarest (Romania), il Ginnasio di Celje (Slovenia), la Società Antares di Roma (Italia), la Scuola Curva Polar di Granada (Spagna) e la Società Neotalentaway di Granada (Spagna) si incontrano presso l'ex Carcere Borbonico per il progetto PROTECT - Promoting Transformative and Environmental Competence Using Technology.

L’ evento, patrocinato dalla Provincia di Avellino, vede protagonista il Convitto Nazionale "Pietro Colletta" di Avellino, con l'obiettivo di presentare i risultati del progetto, nato da un’iniziativa di collaborazione europea tra istituzioni scolastiche, università e istituti di ricerca. Esso rappresenta il culmine di un impegno congiunto dei partner coinvolti nel progetto, i quali hanno lavorato instancabilmente, per condurre una ricerca metodologica innovativa. Sono state sviluppate e implementate nuove strategie educative, incentrate sull'utilizzo dell'edu-larp, per promuovere competenze trasformative e ambientali, in linea con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Il meeting rappresenta un momento di celebrazione dei successi raggiunti e un'opportunità per condividere le migliori pratiche, emerse durante il percorso collaborativo, un'occasione unica per conoscere da vicino il lavoro svolto dal progetto PROTECT e per scoprire come l'educazione alla sostenibilità possa essere promossa attraverso la cooperazione internazionale.

Durante l'evento, si potrà:

· Partecipare alle presentazioni dei partner del progetto.

· Partecipare a laboratori e attività interattive (escape room e edularp).

· Visitare una mostra dedicata alla cooperazione tra paesi sul tema dell'educazione e della sostenibilità.

L’evento è aperto a tutti gli interessati all'educazione alla sostenibilità e alla cooperazione internazionale. In particolare, sono invitati insegnanti, studenti, genitori, rappresentanti delle istituzioni locali e del mondo associativo.Inoltre, sarà possibile sperimentare gli edularp, creati dagli studenti dei quattro paesi, in modalità online, sulla piattaforma creata dal Politecnico di Bucarest, al sito https://protect.edu-larp.lmsformazione.it .