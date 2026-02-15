Avellino-Pescara: le probabili formazioni, novità in mediana e in attacco Calcio d'inizio alle 19.30. Tornano Missori e Sala sulle fasce, un ex tra i biancazzurri

Alle 19.30 sfida al "Partenio-Lombardi" tra l'Avellino e il Pescara, gara cruciale per i lupi contro il fanalino di coda. Dopo una settimana aperta con le buone sensazioni, nonostante la sconfitta, al rientro da Monza e vissuta con la netta flessione in termini emotivi e tecnici nella prova opaca e da nuovo ko contro il Frosinone, ma anche e soprattutto con le polemiche per quanto accaduto nel post-gara, gli irpini sono chiamati a mettersi tutto alle spalle e per farlo occorre la vittoria. Servono i tre punti per confermare distanza netta sulla zona rossa. Il modulo presumibilmente non cambierà. Sarà 3-5-2 con Daffara in porta e la linea difensiva composta da Enrici, Simic e Fontanarosa. A centrocampo Le Borgne appare lanciato verso il ritorno dal primo minuto con Besaggio favorito su Palumbo e con Sounas mezzala sinistra. Sulle fasce torneranno Missori a destra e Sala a sinistra con Patierno titolare al fianco di Biasci per la coppia offensiva. Modulo 4-3-2-1 per il Pescara con l'ex Cagnano sulla fascia sinistra. Panchina per Lorenzo Insigne come per Roberto tra i lupi.

Le probabili formazioni

Serie B

Venticinquesima Giornata

Avellino-Pescara

Avellino (3-5-2): Daffara; Enrici, Simic, Fontanarosa; Missori, Besaggio, Le Borgne, Sounas, Sala; Patierno, Biasci. All. Biancolino. A disp. Iannarilli, Palmiero, Tutino, Pandolfi, Rl. Russo, D'Andrea, Sgarbi, Reale, Palumbo, Armellino, Cancellotti, Milani, R. Insigne

Pescara (4-3-2-1): Desplanches; Letizia, Capellini, Bettella, Cagnano; Caligara, Valzania, Fanne; Olzer, Meazzi; Di Nardo. All. Gorgone. A disp. Saio, Profeta, Altare, Faraoni, Gravillon, Corbo, Brandes, Brugman, Acampora, Berardi, L. Insigne, F. Russo

Arbitro: Calzavara

Assistenti: Mondin e Colaianni

Quarto ufficiale: Tremolada

VAR e AVAR: Meraviglia e Gualtieri