Castel Baronia, Patrizia Reale si candida a sindaco: "Il paese ritrovi l'unità" Da una vita in campo per il sociale e il volontariato, l'ex assessore pronta alla sfida elettorale

Ora è ufficiale: sarà Patrizia Reale il candidato sindaco di Viva Castel Baronia. Reale, già consigliere comunale e assessore di minoranza, si è sempre impegnata per la valorizzazione del territorio come Presidente della Pro Loco Castellese, ma anche come sostenitrice di altre organizzazioni di volontariato.

In particolare, ha fondato Arss Anna Reale, dedicata alla sorella scomparsa prematuramente, dimostrando un costante impegno nel sociale. Programmatore informatico di professione e imprenditrice nel settore della comunicazione, Patrizia Reale dieci anni fa ha promosso la rappresentanza femminile in politica, attirando l'attenzione dei media nazionali. E' stata, infatti, nominata assessore pur appartenendo alla minoranza, un caso senza precedenti.

La sua sfida elettorale punta sull'unità nella comunità ma anche sulla necessità di garantire maggiore sicurezza.

E' stata sempre in prima linea per circa 20 anni nella politica locale. Anche se non è stata coinvolta direttamente negli ultimi cinque anni, Reale sostiene l'idea di unire le forze per costruire un'amministrazione che abbia al centro del suo programma le persone e il sociale, valorizzando le associazioni locali e le attività.

Secondo la candidata sindaco di Viva Castel Baronia "gli edifici comunali, come le palestre, ecc debbono essere messi a disposizione di coloro che intendono aprire attività che possano contribuire a far crescere l'economia del paese".

Si punta, dunque, a un radicale cambiamento come punto di partenza per "costruire un paese prospero, unito e fruibile, dove poter rimanere sviluppando anche il turismo sostenibile".

"Inoltre - sostiene Reale - bisogna mettere a disposizione una sede dignitosa alle associazioni, in modo che possano svolgere con tranquillità i propri progetti. Il volontariato è ciò che tiene vivo il paese".

Altro obiettivo di Patrizia Reale: detassare chi vuole aprire attività mettendo a disposizione locali comunali con priorità per chi vive in paese. Garantire l'accesso pubblico alla biblioteca e promuovere incontri e confronti tra i suoi utenti.

Reale ha molti progetti ambiziosi e guarda non solo all'unità del paese ma anche alla collaborazione con i comuni circostanti. "Per Castel Baronia - conclude la candidata sindaco - una occasione unica e irripetibile".