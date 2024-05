IIA, la rabbia delle tute blu: "No a Civitillo, pronti allo sciopero generale" "Operazione inaccettabile, faremo di tutto per bloccarla", ha ribadito De Palma (Fiom) ad Avellino

Continua la mobilitazione delle tute blu per la vertenza della IIA di Flumeri. Confermato lo sciopero generale per spingere il governo a bloccare la cessione delle quote al gruppo privato casertano Civitillo, sul quale il sindacato nutre forti dubbi. Stamane a rilanciare la protesta la Fiom Cgil con un incontro ad Avellino presos la sede di Avionica con l'intervento del segretario nazionale della Fiom Michele De Palma.

La manifestazione di protesta dovrebbe tenersi a Grottaminarda il prossimo 22 maggio, proprio nel giorno in cui dovrebbe riunirsi l’assemblea degli azionisti della Industria Italiana Autobus per ratificare, tra l’altro, la cessione del 95% delle quote al gruppo Seri. "Operazione inaccettabile, faremo di tutto per bloccarla", ha ribadito De Palma.