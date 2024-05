Avellino: i giovani e la comunità, l'Azione cattolica scende in campo Al Polo giovani workshop dedicati a politiche giovanili, salute mentale, scuola e ecosostenibilità

In un mondo in cui l'interesse dei giovani verso qualsiasi tematica si esaurisce velocemente, il settore giovani dell'Azione Cattolica di Avellino lancia una sfida.

Sabato 18 maggio, presso l'auditorium del Polo Giovani, l'AC condurrà dei workshop dedicati a politiche giovanili e sociali, alla salute mentale, alla scuola e all'ecosostenibilità, aperto a tutti ma rivolto specialmente a giovani e giovanissimi di tutta la città.

Dalle 17:30 i ragazzi parteciperanno a degli incontri tenuti da diversi ospiti attivi sul territorio: Don Antonio Fucci, direttore ufficio pastorale della scuola e I.R.C, insegnante di religione ed assistente diocesano MSAC; Arianna Musto, esperta in pedagogia delle emozioni e Life coach; Dr.ssa Costantina Della Sala, presidente cif Aiello del Sabato, sociologa e consigliera comunale; Stefano Vetrano, ex membro del forum giovani di Avellino; Ing. Catello Di Capua, amministratore unico Ecosistemi s.r.l e già presidente del Confartigianato settore rinnovabili; Antonio Di Gisi, presidente di Legambiente Avellino Alveare.

L'obiettivo sarebbe quello di consegnare delle proposte concrete, realizzate dai ragazzi stessi dopo un accurato dibattito, al comune di Avellino e a tutti quelli appartenenti alla realtà diocesana, per vederle (si spera) realizzate dalle prossime amministrazioni.

È evidente una ricerca da parte di quella minoranza di giovani "di Chiesa", oggi estremamente rara, di uscire allo scoperto, di mostrare che essere parte di una grande famiglia come l'Azione Cattolica non significa solo, banalmente, essere legati dalla fede, ma che è possibile creare reti di interessi comuni e dibattiti, di affrontare temi differenti, rimanendo sempre coerenti all'unico vero scopo: creare una comunità ideale e adatta ai giovani.

La voglia di partecipare, di mettersi in gioco, di metterci la faccia nella Generazione Z scompare a vista d'occhio: è importante sensibilizzare i ragazzi ma soprattutto scovare i diamanti grezzi di questa gioventù tanto giudicata, di motivare, incitare, chi invece ha forte interesse verso questi delicati argomenti.