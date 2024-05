La scomparsa del padre di Antonio Gengaro: il Pd annulla l'incontro con Schlein Numerosi i messaggi di solidarietà anche da parte degli avversari politici

La Federazione Provinciale del Partito Democratico di Avellino si stringe intorno ad Antonio Gengaro per la perdita dell’amatissimo papà. Le più sincere condoglianze giungano ad Antonio e a tutta la sua famiglia per la grave perdita. E' quanto si legge in una nota ufficiale di via Tagliamento.

"In considerazione del triste evento la campagna elettorale sarà sospesa per l’intera giornata di oggi. E’ rinviato a data da destinarsi l’incontro previsto per il pomeriggio al Corso Vittorio Emanuele II di Avellino con la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein".

Il cordoglio di Rino Genovese

"Sincero cordoglio e immenso dispiacere per la grave perdita che ha colpito l'amico Antonio Gengaro. La notizia della dipartita del caro papà Tommaso mi rattrista molto. E con me profonda commozione esprimono anche tutti i componenti del Patto Civico per Avellino. Un lutto che arriva proprio nel pieno della campagna elettorale nella quale Antonio, al quale mi lega un'antica amicizia, come me stava profondendo ogni energia con grande passione. Massimo rispetto per il suo lutto. Ci stringiamo tutti attorno al dolore di Antonio".

Il messaggio del M5S di Avellino

"Gli iscritti al Gruppo Territoriale del M5S Avellino si stringono ad Antonio Gengaro ed esprimono sentimenti di cordoglio per la scomparsa dell’amatissimo padre. Si comunica che gli appuntamenti elettorali previsti per la giornata di sabato 25 maggio sono stati rinviati".La referente del gruppo territoriale Rita Sciscio.

Le condoglianze di Laura Nargi

«Esprimo il più sincero cordoglio e le mie più sentite condoglianze al candidato a sindaco del centrosinistra, Antonio Gengaro, per la perdita del caro padre, Tommaso». E’ quanto dichiara la candidata a sindaco della coalizione civica composta da “Siamo Avellino”, “Davvero” e “Viva la Libertà”, Laura Nargi, che ieri sera ha appreso della triste notizia mentre incontrava i suoi sostenitori a San Tommaso ed ha immediatamente rivolto a Gengaro il suo pensiero: «A lui ed alla sua famiglia – conclude Nargi - giunga tutta la vicinanza ed il sostegno della coalizione civica che rappresento».

La commozione di Gennaro Romei

"La dipartita di Tommaso Gengaro, adorato papà di Antonio, mi rattrista profondamente. A lui mi legano ricordi indelebili dalla giovinezza ai giorni nostri. La commozione è forte come il dispiacere per la perdita di

una persona cara, punto di riferimento per intere generazioni. Mi mancheranno molto le conversazioni che, periodicamente, si susseguivano con affetto e stima reciproca. Ad Antonio Gengaro, alla mamma e a tutti i familiari la vicinanza e l’abbraccio mio e di tutti i candidati dell’UDC". Firmato Gennaro Romei.

Il messaggio del deputato Rotondi

"Sono affettuosamente vicino ad Antonio Gengaro, candidato sindaco del centrosinistra ad Avellino, per il grave lutto che lo ha colpito: suo padre Tommaso era una figura familiare per tutti gli avellinesi di vecchia generazione, in particolare del centro storico, dove le nostre rispettive famiglie hanno sempre vissuto, intrecciando negli anni rapporti di stima ed affetto. Ad Antonio e a tutti i suoi familiari vanno le mie più affettuose condoglianze". Così il parlamentare avellinese Gianfranco Rotondi.

Le condoglianze del rappresentante regionale del M.I.D.

In qualità di rappresentante regionale del M.I.D. il Movimento Italiano Disabili, scrive Giovanni Esposito, sono vicino al caro amico Antonio Gengaro Candidato Sindaco e alla sua famiglia per la perdita del suo adorato papà. Sono storicamente legato con stima e amicizia ad Antonio e alla sua famiglia, pertanto

esprimo le mie più sentite condoglianze avvolte in un profondo e caloroso abbraccio.