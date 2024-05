Elly Schlein al cimitero di Avellino per l'abbraccio al candidato sindaco La segretaria nazionale del Pd ha voluto abbracciare Gengaro nel giorno del funerale del padre

E' stato annullato il comizio di Elly Schlein previsto per oggi pomeriggio al Corso Vittorio Emanuele di Avellino ma la segretaria nazionale del Pd ha voluto comunque portare il suo saluto a Tommaso Gengaro, il papà di Antonio, candidato del campolargo del centrosinistra alla carica di sindaco. Dopo l'appuntamento di Napoli dunque piccola deviazione in Irpinia per la Schlein che cosi ha inteso manifestare tutta la sua vicinanza a Gengaro.

Decano del commercio in città, Tommaso Gengaro 83 anni, era persona ben voluta da tutti ecco perchè tutti i competitor del figlio hanno deciso per la giornata di oggi di sospendere le attività poltiche della campagna elettorale un velo di tristezza ha inevitabilmente scosso l'agone politico.

Grande partecipazione al funerale che si è svolto presso la chiesa del Rosario, dove il rito è stato celebrato da padre Giovanni Matera. In chiesa c'era la gente di Avellino, il popolo tanto caro a Gengaro, ma anche i politici, i vertici del Pd. Era presente in chiesa anche la candidata Laura Nargi.