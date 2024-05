Gengaro ringrazia gli avversari: "La loro partecipazione segnale di civiltà" Il candidato sindaco del campo progressista ha diramato una nota ufficiale

Antonio Gengaro dice grazie a quanti gli sono stati vicino per la perdita del padre. Stamane il candidato sindaco del campo progressista ha diramato una nota ufficiale.

“L’affetto e l’abbraccio che ho ricevuto e sto ricevendo in queste ore - scrive - mi sono di sostegno nel sopportare il dolore per la perdita del mio amatissimo padre Tommaso. Nel momento più difficile della mia vita ho sentito intorno a me il calore di una intera comunità, che voglio ringraziare con autentica riconoscenza".

"In particolare - aggiunge Gengaro - ringrazio gli altri candidati a sindaco che hanno deciso di sospendere la campagna elettorale, che pure ci vede avversari, per poter manifestarmi la loro vicinanza. Sono grato anche ai rappresentanti di ogni parte politica e ai candidati consiglieri nelle varie coalizioni che hanno espresso verso di me gesti di sincera solidarietà".

"Ciò rappresenta - conclude Gengaro - un esempio di condivisione non formale che consegna un segnale incoraggiante per una serena convivenza civile, pur nella dialettica delle diverse posizioni, nella città da tutti noi amata”.