Avellino, al via il Progetto Costituzione, amica mia 2023 -2024 L'evento non è aperto al pubblico, ma riservato a docenti, alunni, avvocati e giornalisti invitati

di Paola Iandolo

Lunedì 3 giugno nell'ambito del progetto "Cosituzione, amica mia", l'istituto Comprensivo "Luigi Di Prisco" di Fontanarosa, con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, attuerà presso il tribunale di Avellino, un laboratorio didattico con la messa in scena di un "Processo alla Costituzione". L'evento si svolgerà dalle ore 9.30 alle ore 11.30.

L'attività didattica, sviluppata in collaborazione con la Consigliera e referente dei Progetti di legalità dell'Ordine degli Avvocsti di Avellino, l'avvocato Maria Rita Martucci, consisterà nella simulazione di un processo, con il Collegio Giudicante presieduto dall'avvocato Fabio Benigni , presidente dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, dal Procuratore della Repubblica dottore Domenica Airoma, dal presidente della II sezione penale, dottore Gian Piero Scarlato. La classe 2A della Scuola Secondaria di I grado di Taurasi animerà il processo alla Costituzione. La classe si dividerà in due gruppi: difesa e accusa per giudicare la concreta validità della nostra Costituzione, la sua continua vitalità, l'adeguatezza alle sfide e i problemi dei nostri giorni. In particolare l'accusa sosterrà la tesi che si debbano cercare nuovi principi, nuovi diritti e doveri.

Alla manifestazione parteciperanno anche la classe II A del plesso di Fonatanarosa e la I A del plesso di Paternopoli. Nel processo- dibattito saranno "escussi come testimoni" gli studenti anche di altre classi ed istituti e si darà lettura delle interviste eseguite nell'ambito del progetto "Costituzione, Amica mia" al presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonoane, all'assessore regionale Lucia Fortini e la consigliera regionale Mimma Lo Mazzo.