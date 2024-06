Lutto nella sinistra, se ne va Raffaele Aurisicchio: aveva l'Irpinia nel cuore Aveva 71 anni, legatissimo al suo paese, Santa Paolina. Presidente dell'Assemblea regionale di SI

Lutto nella sinistra campana. E' scomparso all'età di 71 anni Raffaele Aurisicchio, ex deputato, nato a Santa Paolina, per anni dirigente dell'associazione di categoria CNA. Aveva l'Irpinia nel cuore, è stato un politico tenace, una persona perbene. Da tempo combatteva contro una malattia che non gli ha dato scampo. Domani 2 giugno alle 15 e 30 i funerali celebrati nella Chiesa Madre di Santa Paolina.

La carriera politica di Aurisicchio

Nel 1999 viene candidato alla Presidenza della Provincia di Avellino, arrivando al ballottaggio ma non venendo eletto.

Dal 1999 al 2004 ricopre il ruolo di Capogruppo dei Democratici di Sinistra nel Consiglio provinciale di Avellino. Dal 12 dicembre 1999 al 9 settembre 2006 è Segretario provinciale dei Democratici di Sinistra. Eletto alla Camera dei deputati nell'aprile 2006 nella lista dell'Ulivo, diviene membro della V Commissione Bilancio Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati.

Al IV Congresso dei Democratici di Sinistra aderisce alla mozione A Sinistra per il socialismo europeo e nel maggio del 2007 aderisce al movimento politico Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo.

Dal 16 maggio 2007 si è iscritto al Gruppo Parlamentare di Sinistra Democratica e capogruppo SD in V Commissione.

Alle elezioni politiche del 2008 viene candidato alla circoscrizione Campania 2 al secondo posto nella lista de La Sinistra l'Arcobaleno, ma non risulta eletto in quanto la lista non riesce a superare la soglia di sbarramento del 4%.

Dopo il congresso del movimento politico Sinistra Democratica svoltosi a Chianciano, viene nominato nella direzione nazionale del movimento stesso. Dopo il congresso di Sinistra Ecologia e Libertà svoltosi a Firenze nel 2010 viene nominato nell'Assemblea Nazionale del partito stesso. Dal 13 luglio 2013 è stato coordinatore provinciale di Sinistra Ecologia Libertà ad Avellino. Nel 2017, dopo lo scioglimento di SEL, aderisce a Sinistra Italiana. Il 23 marzo 2021 viene eletto Presidente dell'Assemblea regionale di SI in Campania.