Rifiuti, l'Osservatorio Regionale consegna 20 borse di studio alle scuole La struttura guidata dal senatore De Luca protagonista al Green Med a Napoli

L’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti (ORGR), presieduto dal sen. Enzo De Luca, consegna le 20 borse di studio agli istituti di ogni ordine e grado della Campania, che hanno partecipato al concorso bandito per l’anno scolastico 2023/24. La cerimonia di premiazione è fissata il 13 giugno a partire dalle ore 9.30 presso la Mostra d’Oltremare di Napoli, nella giornata conclusiva del quinto “Green Med Expo Symposium - viaggio nella sostenibilità”, promosso da Ecomondo e Ricicla.tv con il supporto della Regione Campania. Alla manifestazione, dedicata alla transizione ecologica e digitale, con particolare attenzione al settore della green economy, prende parte anche l’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti. La consegna delle borse di studio e degli attestati di partecipazione sarà preceduta a partire dalle ore 9,30 dalla relazione sui risultati del concorso annuale, che dal 2017 è rivolto agli studenti per approfondire il tema: «Riduzione, riutilizzo, riciclo e recupero. Idee e progetti per trasformare i rifiuti in risorsa a salvaguardia dell’ambiente». Intervengono: Antonello Barretta, Direttore generale Ciclo dei Rifiuti – Regione Campania; Lucia Fortini, Assessore Regionale alla Scuola; Ettore Acerra, Direttore Ufficio Scolastico Regionale; sen. Enzo De Luca, Presidente dell’Osservatorio Regionale sui Rifiuti (ORGR). «Educare le nuove generazioni di cittadini alle buone pratiche, per prepararsi a fronteggiare in maniera adeguata i cambiamenti climatici, contribuendo a salvaguardare acqua, suolo, habitat, scegliendo ogni giorno una economia circolare che promuova uno sviluppo armonico con gli equilibri naturali del pianeta, è la sfida che l’Osservatorio porta avanti con la massima determinazione da anni con gli Assessorati della Regione e l’Ufficio Scolastico della Campania», spiega il Presidente dell’ORGR, Enzo De Luca.

Il concorso rientra nell’ambito del «Progetto di sensibilizzazione nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Campania, per una corretta gestione del riciclo e del riuso dei rifiuti», promosso dall’ORGR e dall’Ufficio Scolastico Regionale, in accordo con gli Assessorati Regionali all’Ambiente e alla Pubblica Istruzione.

Di seguito l’elenco degli istituti vincitori della borsa di studio per l’anno scolastico 2023-24:

• Scuola dell'Infanzia: Istituto Comprensivo S. Aurigemma - Monteforte Irpino (Av); I.C. Bosco Lucarelli – Benevento; Direzione Didattica Statale 1 Ungaretti – Gragnano (Na); Istituto Omnicomprensivo Statale di Polla (Sa)

• Scuola Primaria: V Circolo didattico di Avellino; Istituto Comprensivo Statale Giancarlo Siani - Sant’Angelo a Cupolo (Bn); Direzione Didattica Statale Orta di Atella (Ce); Convitto Nazionale Vittorio Emanuele Ii – Napoli; I.C. Medaglie D’oro Salerno.

• Scuola Secondaria di I grado: Istituto Comprensivo Mercogliano (Av); I.C. A. De Blasio - Guardia Sanframondi (Bn); Istituto Comprensivo Carinolab- Falciano Del Massico (Ce); I.C. Pertini 87° Don Guanella di Napoli; Istituto Comprensivo Gino Rossi Vairo - Agropoli (SA).

• Scuola Secondaria di II grado: I.I.S.S. Luigi Vanvitelli – Lioni (Av); Istituto Tecnico Industriale Giambattista Bosco Lucarelli - Benevento; Its C. Andreozzi - Aversa (Ce); Istituto Professionale Industria e Artigianato Michele Niglio - Frattamaggiore (Na); I.I.S. M. T. Cicerone - Sala Consilina (Sa); Istituto Salesiano Paritario Sacro Cuore - Napoli.

I premi sono assegnati dal Comitato Direttivo dell’Osservatorio Regionale Gestione Rifiuti, presieduto dal sen. Enzo De Luca, che quest’anno ha insignito una delle scuole partecipanti con una menzione speciale, riconoscendo l’encomiabile pregio artistico e l’eccellenza del manufatto presentato, ponendolo fuori concorso. Il premio speciale di 2.500,00 euro è stato attribuito all’Istituto Superiore Caselli – Istituto Professionale Industria e Artigianato per la Ceramica e la Porcellana – Liceo Artistico indirizzo Design e Grafica di Napoli. Per ogni altra eventuale informazione, l’Osservatorio ricorda che si può inviare un mail alla Segreteria di Presidenza dell’ORGR, all’indirizzo: orgr.presidenza@regione.campania.it. Infine, il Presidente dell’Osservatorio, sen. Enzo De Luca, parteciperà il giorno seguente, il 14 giugno, al convegno dal titolo: «Il sistema di gestione dei rifiuti urbani in Italia ed in Regione Campania», durante il quale si farà il punto sullo stato attuale e le prospettive future del ciclo integrato ambientale nelle cinque province nel contesto più generale nazionale. Interverranno, in particolare: il Direttore Generale della Giunta Regionale della Campania, Direzione del Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, valutazioni ed autorizzazioni ambientali, Antonello Barretta; il Vice Presidente della Giunta Regionale della Campania, Fulvio Bonavitacola.