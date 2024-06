Avellino, Gengaro alla Nargi: ti sfido in piazza per un confronto pubblico Il candidato del centrosinistra: nessun dialogo con le altre forze politiche solo con i cittadini

“Sfido la mia avversaria a un confronto pubblico, qui in piazza Libertà”. Antonio Gengaro, candidato a sindaco per il centrosinistra è un fiume in piena contro la sua avversaria politica Laura Nargi con la quale andrà al ballottaggio per la conquista della poltrona da primo cittadino. Primo punto sul quale si è soffermato Gengaro è l'inchiesta che vede coinvolta Nargi... “Vogliamo veramente affidare la nostra città a una persona che non si è accorta di nulla di ciò che avveniva nel comune? - ha dichiarato- . Pensare che una persona non si accorga che nel comune si falsificano i concorsi, non si pubblicano le delibere, o si aggiudichi ogni appalto, o che sparisca il computer del comune, è impensabile. Non affidiamo la città a persone di questo tipo. Questa è una valutazione che dobbiamo fare. Noi parliamo del futuro di Avellino, siamo in campo per i giovani, per le famiglie, per riaprire la piscina, per ripristinare la Dogana, anche per dare lo stadio ai tifosi dell'Avellino, per dare alla città uno stadio nuovo e moderno.

Perché tutte queste cose accadono nella città e si finge che non sia successo niente, che noi stiamo qui a pettinare le bambole? Non è così. L'opzione di questa città, di questo momento critico, è capire dove vogliamo portare Avellino. Avellino ha dato vita al meglio delle forze politiche, delle associazioni, delle forze culturali, del mondo cattolico che si impegna ogni giorno ad Avellino, soprattutto a servizio dei bisogni e dei giusti. Noi siamo qui per quel popolo, per rendere conto a quella gente, per immaginare il loro futuro, per affrontare i problemi della città, e per un'amministrazione che tutela gli interessi pubblici”.

E poi su un possibile apparentamento con le altre forze politiche ha sottolineato:

"Io dialogo con la mia città. È evidente che tra le varie forze politiche che si sono espresse ci sono alcune, come quella rappresentata da D'Andrea, che hanno un peso significativo. Anche se è comprensibile che, in qualche modo, abbiamo discusso con lui su una presenza marginale, spero che almeno su questo argomento ci sia una sensibilità condivisa. Boccieri rappresenta una forza di minoranza, ma ha dimostrato interesse per il decentramento, uno dei temi cardine del nostro programma. Gennaro Romei è un esponente del cattolicesimo democratico e politico, con il quale condividiamo l'appartenenza al medesimo movimento giovanile. Ribadisco, io dialogo con la città, con i cittadini di Avellino".