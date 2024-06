Ministro Urso: "L'IIA l'abbiamo salvata, non vi erano alternative a Seri" La risposta ai deputati del Pd, Andrea De Maria e Toni Ricciardi,

"Su Industria Italiana Autobus ci siamo trovati ad affrontare uno scenario preoccupante: un uso distorto della cosa pubblica che aveva compromesso lo sviluppo di questa stessa realtà e dell'industria nazionale dei veicoli."

Lo ha detto in maniera chiara in aula il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, che questa mattina ha risposto all'interrogazione urgente dei deputati del Pd, Andrea De Maria e Toni Ricciardi, sul via libera del ministero alla cessione a Seri Industrial delle quote di Invitalia di Industria italiana autobus.

"Operando nell'interesse esclusivo dell'azienda e dei lavoratori, l'abbiamo risanata avviandone la ripresa produttiva e mantenendo invariati i livelli occupazionali, attraverso vincoli precisi e obiettivi concordati.

L’ingresso di Seri Industrial nel capitale di Industria Italiana Autobus segna una nuova pace nella storia di questa azienda e dota il nostro Paese di un operatore solido in un campo strategico come quello del trasporto pubblico locale sostenibile."