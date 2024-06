Avellino, è una fuga dalle urne: dato choc alle 12 Percentuale di chi ha votato ferma al 12,22, mentre al primo turno alla stessa ora votò il 24,17%

E' una fuga dalle urne. Non c'è dubbio. Ma c'era da aspettarselo anche perché alla luce della bella giornata in molti hanno preferito andare al mare. Fatto sta che alle 12 nelle 72 sezioni della città capoluogo aveva votato appena il 12,22 per cento. Percentuale molto negativa. Al primo turno alla stessa ora aveva votato quasi il doppio degli aventi diritto; 24,17 per cento.

Del resto anche i due sfidanti hanno votato dopo le 12. Antonio Gengaro alla sezione 28 della scuola Solimena mentre la Nargi alla scuola Leonardo Da Vinci.

Il ballottaggio di Montoro

Non va meglio nel comune di Montoro dove alle 12 nelle 18 sezioni ha votato il 12,34 per cento degli aventi diritto. Al primo turno aveva votato alla stessa ora il 25,89 %. Qui la sfida è tra l'uscente Girolamo Giaquinto e Salvatore Antonio Carratù.

Calcolando il dato delle 90 sezioni di Avellino e Montoro questo il dato finale: 12,25% alle 12 mentre al primo turno aveva votato il 24,66%.