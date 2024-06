Ecco come la città, quartiere per quartiere, ha fatto vincere Laura Nargi I dati confermano che Gengaro ha ottenuto maggiori riscontri nella zona centrale di Avellino

Ecco come si è schierata la città, quartiere per quartiere, scegliendo Laura Nargi tra i due candidati a sindaco. Hanno deciso Rione Mazzini, San Tommaso, Bellizzi e Picarelli, dove il campo largo non tocca palla. I dati confermano la distanza tra la politica del Partito democratico e la periferia della città, dove i problemi sono profondi e vissuto quotidianamente. Ed è partendo dai quartieri che si verificherà la qualità delle scelte amministrative che la sindaca Nargi dovrà (si spera) mettere in campo.