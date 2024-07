Raccordo autostradale di Avellino: nuova fase di lavori Anas a Montoro Al via da oggi l’attivazione dello scambio di carreggiata. Ecco le indicazioni

Lungo il raccordo autostradale 2 “di Avellino”, nell’ambito dell’intervento di installazione delle nuove barriere Ndba (National Dynamic Barrier Anas), ha preso il via quest’oggi, mercoledì 3 luglio, una nuova fase delle attività relativa al potenziamento del sistema di smaltimento delle acque di piattaforma tra il km 13,000 ed il km 14,000.

Nel dettaglio, fino al prossimo 9 agosto - prima cioè del Ferragosto, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione - sarà attiva la chiusura della carreggiata in direzione Avellino, tra il km 13,000 ed il km 14,000, con deviazione della circolazione sulla carreggiata opposta (Salerno), opportunamente predisposta a doppio senso di circolazione; l’interdizione per lo svolgimento dei lavori in sicurezza renderà altresì necessaria la chiusura dello svincolo di Montoro sud, sia in ingresso che in uscita, in direzione Avellino.

Nei giorni scorsi sono state eseguite attività propedeutiche all’attivazione di tale cantierizzazione, compreso il rifacimento di un tratto della pavimentazione.

Le lavorazioni per l’installazione della nuova barriera spartitraffico e per le attività idrauliche proseguiranno poi a partire dal mese di settembre fino a Fisciano, così come previsto dall’appalto dei lavori, secondo un calendario delle attività che verrà preventivamente condiviso con enti, istituzioni e forze dell’ordine territorialmente competenti, sotto l’egida della prefettura di Avellino.