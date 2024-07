Lotta alla povertà, a Grottaminarda parte la raccolta di indumenti usati Posizionati 5 cassonetti sul territorio comunale

Il Comune di Grottaminarda ha siglato una convenzione per la raccolta e il recupero di indumenti usati, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili post consumo.

Posizionati nei giorni scorsi i primi 5 cassonetti sul territorio comunale: Piazzale San Pio, Rione Dante, Parcheggio De Gasperi, Via Michelangelo Buonarroti, Via Tratturo/Piazzale Campo Sportivo.

«Questo servizio era indispensabile – afferma il delegato all’Ambiente, Antonio Vitale – Fino ad oggi la maggior parte degli indumenti usati veniva conferita nell’indifferenziata e questo significava un costo per i cittadini derivante dallo smaltimento, oltre che un aumento della percentuale d’indifferenziata. Ora finalmente possiamo conferire correttamente gli indumenti usati e gli accessori di abbigliamento , ottenendo così diversi risultati positivi che vanno dall’aumento della percentuale di differenziata, alla riduzione dei costi di smaltimento.

Abbiamo installato, per iniziare, 5 cassonetti ma presto ne installeremo altri in altre zone.

Stiamo continuando questo percorso, simbolicamente definito “Rendiamo il mondo più pulito - Un rifiuto alla volta”. Siamo sulla buona strada, confidiamo sempre nel senso civico dei cittadini. Il tema dei rifiuti in una città come la nostra che ogni giorno ospita tantissime persone provenienti da tutto il comprensorio e non solo, è un tema molto delicato che può essere affrontato nel migliore dei modi solo con la collaborazione di tutti».

Dunque un'iniziativa utile sotto molti punti di vista che non solo mira al riutilizzo riducendo l'impatto ambientale ma che prevede anche nell'ambito della convenzione, un ristoro per l'Ente con cui sono stati acquistati arredi urbani: due pergole e diverse panchine che saranno posizionate nell'area del "Polo Sanitario ed Universitario" a disposizione di studenti e cittadini.