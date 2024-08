Carta dedicata a te: da settembre la graduatoria degli aventi diritto Sul sito web del Comune sarà resa disponibile la graduatoria degli aventi diritto

Dallo scorso 24 luglio, anche ad Avellino, l’Inps ha riaperto gli elenchi provvisori dei beneficiari della “Carta dedicata a te”. Entro lunedì 2 settembre, sul sito web del Comune di Avellino, sarà resa disponibile la graduatoria degli aventi diritto alla misura di sostegno ai nuclei familiari per l’acquisto di beni di prima necessità.

Gli aventi diritto potranno ritirare personalmente la necessaria attestazione presso gli uffici del settore Politiche sociali, a Palazzo di Città. Basterà esibire un documento di identità in corso di validità per poi richiedere la carta presso qualsiasi ufficio postale.

I beneficiari della “Carta dedicata a te” dello scorso anno che risulteranno nuovamente idonei non dovranno recarsi al Comune, in quanto sarà riutilizzabile, previa ricarica automatica, la carta già in loro possesso. Solo in caso di smarrimento della carta sarà necessario recarsi di nuovo preso gli uffici del Comune di Avellino.

Ottenuta la carta, il primo pagamento dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre, pena la decadenza del beneficio. Le somme accreditate, invece, dovranno essere interamente spese entro il 28 febbraio 2025.