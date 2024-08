Risorse Fsc, 12 milioni di euro a Irpiniambiente per l'impianto rifiuti a Teora Il presidente Buonopane: “Risultato importante che incide direttamente sui cittadini”

"Lo sblocco dei finanziamenti del Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) consente al nostro territorio di realizzare importanti investimenti. Tra questi, è da evidenziare la quota di oltre dodici milioni di euro destinata a Irpiniambiente per l’impianto di trattamento della frazione organica nel comune di Teora. Un progetto che incide direttamente sui cittadini e che si ritiene prioritario", così il presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane, in relazione al via libera da parte del Governo alle risorse per 1,9 miliardi a favore della Campania.

"Questo risultato ottenuto da Irpiniambiente – sottolinea il presidente Buonopane – conferma l’eccellente lavoro che quotidianamente porta avanti il management e tutto il personale della società provinciale. Un know-how consolidato che da anni garantisce il servizio e la gestione degli impianti, consentendo all’Irpinia di essere una realtà virtuosa per quanto riguarda la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti".