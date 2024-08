90 milioni all'Irpinia, Fruncillo: "Provvedimento concreto e di valore" Ecco tutti gli interventi per la provincia di Avellino

"Destinati 90 milioni alla Provincia di Avellino. Questa è la buona notizia per l’Irpinia che emerge dalla nuova assegnazione di 1,9 miliardi di euro del fondo sviluppo e coesione 2021-2027."

Lo scrive il presidente provinciale di Fratelli d'Italia Ines Fruncillo.

"È di oggi la decisione del Cipess, su prosposta del ministro Fitto, in attesa della definizione dell'accordo per la coesione con la regione Campania, che permette di accelerare il finanziamento di 81 interventi strategici nei settori dell'ambiente, delle infrastrutture e della cultura.

Il provvedimento fa seguito a precenti anticipazioni che il governo ha concesso alla regione Campania per complessivi € 800milioni circa di cui € 388milioni per consentire il completamento degli interventi della passata programmazione, ritenuti pripriotari per i comuni campani ed € 400milioni per l'emergenza bradisismo nell'area dei Campi Flegrei.

Complessivamente le assegnazioni alla regione Campania in anticipazioni sommano € 2.700milioni. Grazie a questi fondi, saranno realizzati interventi cruciali per il territorio campano e segnatamente per la provincia di Avellino.

Il governo Meloni sta mettendo in campo tutte le iniziative necessarie per accelerare l'attuazione di interventi fondamentali per i cittadini e le imprese campane, con l'obiettivo di ridurre i divari territoriali con il resto del Paese.

E per le aree interne come l’Irpinia finalmente è arrivato un provvedimento concreto e di valore. Ancora una volta il governo Meloni soddisfa le richieste delle comunità locali dimostrando attenzione ai processi virtuosi di programmazione e crescita.

Di seguito gli interventi per la provincia di Avellino:

Ambiente e risorse naturali: Collettore di San Michele di Serino (Alto calore servizi spa) € 1.580.000.

Impianto di trattamento della frazione organica nel comune di Teora (Irpiniambiente spa) € 12.001.221,62

Potenziamento degli impianti di depurazione esistenti (Comune di Montella) € 6.451.000,00

Ristrutturazione della rete idrica comunale di San Martino Valle Caudina (Alto calore servizi) € 545.358,09

Trasporti e mobilità

Fondovalle di Lauro, collegamento Vallo di Lauro-Autostrada A30 (Regione Campania) €30.000.000,00

Strada scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda, collegamento A3 SA-RC con A16 NA-BA (Regione Campania) € 12.000.000

Revisione tecnica funicolare di Montevergine e sistemazione delle aree (Air Campania spa) € 26.000.000,00

Interventi presso autostazione Avellino e uffici di Torrette di Mercogliano (Air Campoania spa) € 2.500.000,00.