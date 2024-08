Lioni Grottaminarda, D'Ercole: "Svolta fondamentale per l'Irpinia" "L'assegnazione di 90 milioni di euro all'Irpinia, è una grande attenzione da parte del Governo"

"L'assegnazione di 90 milioni di euro all'Irpinia da parte del governo Meloni, per il rafforzamento e completamento di infrastrutture, soprattutto nei settori ambiente e viabilità, è una certificazione di attenzione nei confronti del nostro territorio.

In particolare, il completamento del collegamento Lioni Grottaminarda, rappresenta una svolta fondamentale per lo sviluppo della nostra provincia,a suo tempo bloccata dagli improvvidi interventi del M5S con i quali l'opera venne bloccata.

Il via libera alla piattaforma logistica e l'asse viario che porterà al collegamento diretto con l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, sono scelte correnti che offrono garanzie per lo sviluppo dell'Irpinia. Niente chiacchiere ma fatti concreti, avanti così". Questa la dichiarazione dell'onorevole Francesco D'Ercole, ex assessore regionale ed esponente di Fdi.