"Centro per l'Autismo: tanti appelli, ma nessuna attenzione dalla politica" La nota del MID: "Le famiglie chiedono di capire quali interessi ci siano dietro questa vicenda"

"Centro per l'Autismo, tanti appelli sulla vicenda, ma nessuna considerazione dal mondo delle istituzioni e della politica". Così si apre il comunicato del MID (Movimento Italiano Disabili - Coordinamento Regione Campania) sul Centro per l'Autismo. "Da quando sono terminati i lavori alla struttura del Centro Autistico di Valle e da quando ha preso piede in città la questione riguardo la futura gestione e affidamento della struttura, lunga ed estenuante telenovela a colpi di scena iniziata già con la precedente amministrazione Festa, associazioni e famiglie hanno lanciato numerosi e accurati appelli rivolti al mondo istituzionale e della politica affinchè le attività di trattamento partissero. - si legge nella nota - A questi appelli purtroppo a rispondere concretamente è stato il solo ingiustificabile e assordante silenzio della politica e del mondo istituzionale di ogni rilievo. Associazioni e famiglie chiedono a questo punto di capire quali interessi reali ci siano dietro questa vicenda, è mai possibile che non si riesca a comprendere proprio che l’apertura della struttura di Valle per l’intera provincia e per tanti che ne dovranno usufruire da bisogno ne è divenuta una chiara necessità".