Avellino: via al "Festival delle fiabe", il programma Domani il via alla serie di appuntamenti delle attività ludico-didattiche e ricreative

Domani, alle 18, si aprirà il programma delle attività ludico-didattiche e ricreative dedicato ai bimbi e alle famiglie per il Ferragosto dal titolo "Il festival delle fiabe". "Fino al 15 settembre, 30 giorni di appuntamenti per una full immersion nel mondo delle favole e nelle sue trame fantasiose": si legge nella nota dell'amministrazione comunale di Avellino.

Il calendario completo

"Laboratori teatrali, letture a tema, laboratori creativi, racconti, letture teatralizzate, riscoperta dei giochi antichi, spettacoli, intrattenimento all’aperto e tanto altro. Il tema delle fiabe quale filo conduttore delle attività di un fitto programma che partirà domani, alle ore 18, e si concluderà il prossimo 15 settembre. Per snodarsi con le sue trame fantasiose all’insegna della più fervida immaginazione nelle location più suggestive del patrimonio culturale ed architettonico del Comune, e nei suoi spazi verdi più armoniosi.

Si comincia domani, 16 agosto, alle ore 18, con Bum Bum PipPirati Urrà, dell’associazione Puck teatré. Uno spettacolo teatrale bilingue con laboratorio ludico-teatrale per bambini di età superiore ai 3anni. Il 17 agosto, sempre a Piazza Libertà alle ore 18, ecco Mimì e Cocò, Puck teatré. Uno spettacolo Teatrale per bambini di oltre 3 anni. Il 18 agosto, stessa location, ma alle ore 19, Tecta Clan H con lo spettacolo "Tutto Sbagliato al posto giusto". Il 19 agosto, alle ore 19, mentre il 20 agosto, a Piazza Kennedy, dalle ore 18, Il filo d'erba racconta, di Puck teatré, con un percorso di teatro natura per bambini dai 6 anni in su. Il 21 agosto, alle ore 18, presso il Casino del Principe, Intrecci di Fiaba, Consiglia, Centro Storico. Si prosegue il 22, 23, 24 e 25 agosto con 4 giorni di eventi, nel Giardino delle Meraviglie, con Teatro, di animazione, laboratori e gioco, organizzati da Mister Punch and Judy presso il Parco del Teatro “Gesualdo”. Alice in Wonderland, Everlive Italia, con animazione e spettacolo, sarà di scena, invece, a Piazza della Libertà, il 24 agosto, alle ore 20.30.

Ancora Barzaghi Officine del Naturale, presso Villa Amendola, il 27 e 28 agosto, alle ore18.00. Il 28 agosto, alle ore 18, presso la Fontana di Grimoaldo, al centro storico, ecco Intrecci di Fiaba, di Consiglia. Toccherà quindi a La fabbrica delle favole, di Bianca Pacilio, con un laboratorio e murales biodegradabili, presso l’ex Cinema Eliseo, il 29 e 30 agosto, alle ore 18.00. Nonsochecosa, Fiabe Sperdute, di Puck teatré, allieterà i bimbi con uno Spettacolo teatrale per famiglie, a Piazza della Libertà, il 31 agosto alle ore 18,00.

Spazio a Favole in musica, di Atb Consulting, alle ore 20,00, il 31 agosto ed il 1° settembre, a Piazza Kennedy. Toccherà a Favole e Riciclo, di Legambiente, con Laboratorio per bambini, il primo settembre nella Villa di Via Colombo, dalle ore 18.00. Ancora Favole e Riciclo, con un Laboratorio per bambini, il 3 settembre, a Piazza Kennedy. Intrecci di Fiaba, di Consiglia, al Centro Storico nei suggestivi Cunicoli Longobardi, il 4 settembre, alle ore 18.00. Il 5 e 6 settembre, alle ore 18, torna La fabbrica delle favole - 18/20, di Bianca Pacilio, con il Laboratorio e i murales biodegradabili, presso l’Ex Cinema Eliseo.

Sfabugliando, Spettacolo di Magia e Bolle, con Arteteca, sarà di scena a Piazza della Libertà, il 7 settembre, ore 18.00. L'Aggiustatutto Puck teatré, Concerto e spettacolo al tramonto, incanterà i più piccoli nella Villa Via Colombo, l’8 settembre, alle ore 18.00. Ancora Intrecci di Fiaba, di Consiglia, al Parco del Teatro, l’11 settembre, alle 18:00. Per le Favole in musica, di Atb Consulting, l’appuntamento è fissato a Piazza Kennedy, il 14 settembre. E per Tecta Clan H, con il suo Laboratorio, "Le parole sono finestre", a Villa Amendola, il 13 e 15 settembre, ore15:00/19:00".