Irpinia terra di centenari, nonna Fiorinda festeggiata a San Mango Sul Calore Il messaggio del sindaco e la festa in paese con l'amministrazione comunale

È festa grande a San Mango sul Calore dove ieri la comunità ha celebrato il traguardo dei cento anni della signora Fiorinda Lionetti, una nonnina che in paese tutti conoscono e alla quale sono tutti molto affezionati.

A fare gli auguri per il raggiungimento dell’ambito traguardo è stato il primo cittadino, Teodoro Boccuzzi, che ha rivolto un messaggio a nonna Fiorinda con le congratulazioni dell’intera cittadinanza di San Mango.

Auguri anche da tutti gli amministratori che con il vice Sindaco, Katia Guarente (nella foto) insieme ai familiari, hanno accompagnato nonna Fiorinda nel rituale spegnimento delle cento candeline. Anche San Mango, dunque, si conferma realtà nella quale non solo la qualità della vita è particolarmente alta, ma anche come comunità dove si vive bene e a lungo.