Cambia l’assessore al Bilancio, arriva il pro-rettore della "Parthenope" L’ex assessore Calabrese ha condiviso con il sindaco la decisione di lasciare, arriva Scaletti

Cambio alla guida dell’Assessorato al Bilancio, ai Tributi ed allo Sviluppo economico sostenibile del Comune di Avellino. Alessandro Scaletti, pro-rettore dell’Università di Napoli “Parthenope” e Ordinario di Economia Aziendale, subentra a Mario Calabrese, docente in Economia e Gestione delle imprese presso l’Università di Roma “La Sapienza”.

Calabrese ha comunicato ufficialmente al sindaco, Laura Nargi, le sue irrevocabili dimissioni di dalla carica di assessore conferitagli all’interno dell’esecutivo di Piazza del Popolo: «Tale decisione – spiega - è maturata a seguito della constatazione che, rispetto alle valutazioni di impegno ipotizzate al momento del mio insediamento, le condizioni operative rilevate nel corso di questo periodo di attività si sono dimostrate significativamente più impegnative, sia in termini di tempi che di risorse, rispetto a quanto previsto». Pur restando disponibile a collaborare in futuro con l’Amministrazione comunale sul versante della Transizione digitale.

Una scelta concordata con il sindaco e l’esecutivo di Palazzo di Città, che si concretizza senza strappi e con un immediato avvicendamento nella casella occupata.

«Ringrazio il professor Mario Calabrese per la disponibilità inizialmente accordataci e per il senso di responsabilità manifestato nel lasciare l’incarico allorquando si è reso conto di non potersi dedicare completamente al delicato compito nel Comune di Avellino». – commenta il sindaco Laura Nargi –

La fascia tricolore ha già individuato il nuovo assessore, che sarà Alessandro Scaletti. Quarantasette anni, nato a Napoli, è esperto in contabilità pubblica e privata, nelle analisi costi-benefici, e vanta collaborazioni professionali, tra gli altri, con la Ragioneria Generale dello Stato, i Ministeri della Salute e del Lavoro e l’Isspra.

«Si tratta di un profilo professionale di grande competenza, con una comprovata esperienza nella gestione finanziaria di enti pubblici e privati. – evidenzia il sindaco Nargi - Una nomina di prestigio, insomma, in linea con la grande qualità a cui è improntata la squadra di Governo che opera al servizio del Comune di Avellino.

L’avvicendamento – sottolinea - non comporterà alcun tipo di interruzione nel lavoro avviato sin dall’atto del mio insediamento. Scaletti ci aiuterà a completare il percorso di risanamento finanziario già avviato a Piazza del Popolo, nel solo ed unico interesse dei nostri cittadini».

L’assessore Scaletti ha incontrato i dipendenti del settore Finanze e si è messo subito al lavoro. «Ho accettato una sfida che considero sicuramente molto motivante – afferma - con il solo ed unico obiettivo di mettermi al servizio del Comune di Avellino e di fare bene. Da tecnico, sono fermamente convinto che, con la collaborazione di tutti, riusciremo a raggiungere importanti risultati».