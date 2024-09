Confesercenti, Marinelli: opportunità per imprese e professionisti irpini Finanziamenti fino a 150 mila euro, metà fondo perduto e metà tasso zero

"Per le imprese e i professionisti dell'Irpinia si presenta una nuova e preziosa opportunità con il fondo regionale per la crescita, che prevede finanziamenti a fondo perduto e a tasso zero, destinati a investimenti per macchinari, attrezzature, impianti, servizi avanzati e strumentazioni tecnologiche”.

Così Giuseppe Marinelli, presidente provinciale di Confesercenti Avellino.

“Obiettivo del bando – prosegue il dirigente dell'associazione di categoria – , alla sua seconda edizione, è rafforzare la capacità competitiva delle imprese, sostenere l’adozione delle tecnologie emergenti e la diffusione dei processi di innovazione. La dotazione complessiva è di oltre 93 milioni di euro, con risorse del programma Fesr Campania 2021-2027”.

Possono fare richiesta di contributo:

• imprese e microimprese iscritte nel Registro della Camera di Commercio da almeno 12 mesi alla data di pubblicazione dell’avviso sul Burc;

• liberi professionisti titolari di partita Iva da almeno 12 mesi, iscritti a Ordini o Collegi professionali e alle rispettive Casse di previdenza, che operano in forma singola, associata o societaria o che svolgono prestazione d’opera intellettuale e di servizi e sono iscritti alla gestione separata Inps.

I beneficiari, in possesso di precisi requisiti di ammissibilità, dovranno realizzare i progetti di investimento in una sede situata sul territorio della regione.

Gli investimenti proposti devono prevedere un programma di spesa compreso tra un importo minimo di 30.000 euro e massimo di 150.000 euro.

Le agevolazioni, a copertura del 100% del programma di spesa ammissibile, sono concesse:

• per il 50% a titolo di contributo a fondo perduto;

• per il restante 50% come finanziamento a tasso zero.

Il finanziamento ha una durata complessiva di 5 anni e prevede un rimborso in 54 mesi con rate trimestrali.

Tra le spese finanziabili vi sono:

• Impianti, macchinari, macchine elettroniche, dotazioni hardware e attrezzature che completano le loro capacità funzionali.

• Opere di impiantistica, funzionali all’installazione di beni e macchinari (nel limite del 10% dell’investimento complessivo ammissibile);

• Servizi reali avanzati per processi di innovazione organizzativa, marketing, interazione con il consumatore, sviluppo di tecnologie altamente innovative e specializzate (nel limite del 20%).

• Software, sistemi, piattaforme, applicazioni e programmi informatici funzionali alle esigenze gestionali e produttive (nel limite del 20%).

• Spese amministrative, spese per studi di fattibilità, oneri per il rilascio di attestazioni tecnico-contabili e garanzie a copertura della restituzione del finanziamento previsto dal bando (nel limite del 10%).

La domanda può essere presentata dal 18 settembre al 18 ottobre 2024, esclusivamente in modalità telematica, mediante l’apposita piattaforma di Sviluppo Campania, utilizzando la modulisitica già disponibile sullo stesso sito web e su quello istituzionale della Regione Campania.

Per informazioni dettagliate e assistenza gratuita per studio di prefattibilità è possibile rivolgersi agli uffici di Confesercenti Avellino, in viale Italia n° 53 o al centro servizi per le imprese di via de Conciliis n° 66, telefonando allo 0825 679256 oppure scrivendo a info@confesercentiavellino.it.