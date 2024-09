Treno Baiano Napoli, Petracca: a breve corse integrative per evitare disagi Il consigliere regionale promotore dell’incontro: “Ho raccolto l’istanza delle Amministrazioni

“Importante il risultato raggiunto nel corso della riunione che si è svolta questa mattina presso la Direzione Generale Mobilità della Regione Campania in riferimento alle problematiche della linea ferroviaria Baiano – Napoli. I servizi sostitutivi su gomma non si interromperanno domani, come da iniziale previsione, ma proseguiranno per i prossimi giorni in attesa dell’introduzione di corse aggiuntive, sempre su gomma, che partiranno in via sperimentale negli orari che interessano maggiormente i tanti pendolari che dal Mandamento Baianese raggiungono quotidianamente Napoli”. Lo dichiara il consigliere regionale Maurizio Petracca all’esito dell’incontro di oggi che si è svolto alla presenza di Luca Cascone, consigliere per i trasporti, dei rappresentanti della direzione generale mobilità, di Enrico Montanaro e Mattia Lieto, sindaco ed assessore del Comune di Baiano, e di Pasquale Longobardi, assessore del Comune di Sperone.

“Ho raccolto – aggiunge Petracca – l’istanza delle amministrazioni comunali e ho perciò chiesto di tenere un incontro operativo per approntare soluzioni che potessero incrociare le esigenze dei tanti cittadini che ogni giorno si recano a Napoli in particolare per motivi di lavoro. In assenza di queste soluzioni, infatti, ed in considerazione dei lavori che interesseranno la linea ferroviaria per i prossimi tre anni, arrivare a Napoli da Baiano utilizzando il treno significherebbe impiegare quasi due ore di tempo. Con l’introduzione delle linee integrative su gomma nelle ore di punta si potrà ovviare a queste difficoltà, offrendo un’alternativa valida alle comunità interessate dal servizio. Nelle prossime ore le amministrazioni comunali coinvolte invieranno una nota indicando gli orari e la possibile frequenza delle corse integrative, una proposta alla quale gli uffici regionali lavoreranno per darvi operatività nei tempi più rapidi possibili”.

“In aggiunta – così conclude il consigliere regionale Maurizio Petracca – abbiamo portato avanti un’altra richiesta comunque molto sentita dalle popolazioni del Mandamento Baianese, quella di prevedere una sosta nei pressi del casello autostradale di Baiano della corsa Air che collega Avellino alla stazione dell’Alta Velocità di Afragola. In questo modo si predispone un collegamento praticamente diretto tra il territorio del Baianese e la stazione di Afragola in coerenza con il potenziamento della linea Avellino – Afragola comunicato da Air Campania pochissimi giorni fa. E’ il risultato di un’intensa azione di confronto e di dialogo tra diversi livelli istituzionali con l’obiettivo di incrociare quelle che sono le esigenze delle comunità”.