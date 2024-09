Mirabella: bagno di folla per la tirata del Carro, in campo anche i carabinieri Imponente l'impiego dei militari lungo tutto il percorso per garantire l'ordine pubblico

a cura di

Redazione Ottopagine

domenica 15 settembre 2024 alle 00:00



Il maestoso obelisco, alto 25 metri, è giunto dopo un notevole tragitto presso la Chiesa della Madonna Maria Santissima Addolorata