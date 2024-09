Giornata della sicurezza dei pazienti: le iniziative dell'Azienda Moscati Martedì il World Patient Safety Day: prestazioni erogate sia ad Avellino che al Landolfi di Solofra

“Fai la cosa giusta e rendila sicura”: ecco lo slogan della sesta giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita che si celebrerà martedì in concomitanza con la giornata mondiale della sicurezza dei pazienti (World Patient Safety Day), e alla quale, anche quest’anno, "con il coordinamento della Regione Campania, ha aderito l’azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino attraverso una serie di iniziative promosse dall’unità operativa rischio clinico e qualità per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impatto che possono avere gli errori diagnostico-terapeutici e sull’importanza del coinvolgimento attivo e consapevole di pazienti, familiari e caregiver nei percorsi di cura": si legge nella nota diffusa. "Non solo la città ospedaliera di Avellino e il plesso Landolfi di Solofra saranno illuminati di arancione ma, per offrire un segnale concreto di adesione alla tematica scelta per la sesta giornata, “Il miglioramento dei processi diagnostici per garantire la sicurezza dei pazienti”, sarà distribuito materiale informativo sulle apparecchiature diagnostiche d’avanguardia di cui dispone l’azienda. In particolare, sarà evidenziata l’attenzione prestata al miglioramento dei percorsi diagnostici e assistenziali nella riattivazione delle prestazioni e dei servizi sanitari del plesso Landolfi".

Pizzuti: "Dotazione di macchinari di ultima generazione"

"Un’attenzione che si è concretizzata sia nella dotazione di macchinari di ultima generazione, sia nell’organizzazione della stessa piastra ambulatoriale, dove si è data priorità al fattore umano, facendo in modo di garantire agli utenti del Landolfi le medesime professionalità presenti alla Città ospedaliera. sottolinea il direttore generale dell’azienda Moscati, Renato Pizzuti - La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità individua due fattori principali che influenzano la sicurezza diagnostica: i fattori sistemici, come la scarsa comunicazione tra il personale sanitario o tra il personale e i pazienti, e i fattori cognitivi, riconducibili all’inadeguata formazione e all’inesperienza del personale specializzato. Nella nostra azienda abbiamo operato delle scelte gestionali che mirano a superare tali criticità e, nel contempo, a offrire servizi anche di primo livello al territorio di afferenza".

Attività ambulatoriale su entrambi i plessi

"Di qui, la scelta di predisporre un calendario per l’attività ambulatoriale su entrambi i plessi aziendali, facendo in modo che le prestazioni siano erogate dagli stessi dirigenti medici sia alla città ospedaliera che a Solofra. Al plesso Landolfi al momento sono 19 gli ambulatori specialistici, attivi dal lunedì al venerdì, secondo il seguente calendario:

Breast Unit - prima visita senologica e controllo: giovedì

Chirurgia generale - prima visita: giovedì

Chirurgia toracica - prima visita e controllo: venerdì

Diagnostica cardiovascolare: tutti i giorni, dal lunedì al venerdì

Laboratorio analisi (anche il sabato, dalle ore 7,30 alle ore 14)

Medicina gen. a indirizzo Epatologico - prima visita e controllo: lun/mar/gio/ven

Medicina Interna - prima visita e controllo di Reumatologia: mercoledì

Medicina Interna: prima visita e controllo di Angiologia: mercoledì

Nefrologia - prima visita e controllo: tutti i giorni, dal lunedì al venerdì

Neurologia - prima visita per demenza: 3° mercoledì del mese

Neurologia - prima visita per malattie cerebrovascolari: 1° mercoledì del mese

Neurologia - prima visita per prestazioni di Neurofisiopatologia: 4° mercoledì del mese

Ortopedia e Traumatologia - prima visita: martedì e venerdì

Radiologia (anche il sabato)

Recupero e Riabilitazione Funzionale - prima visita e controllo: martedì e venerdì

Stroke Unit: prima visita cefalee: 2° mercoledì e 1° giovedì del mese

Urologia funzionale - prima visita e controllo: lunedì

Urologia - prima visita e controllo: martedì pomeriggio

La Radiologia del plesso ospedaliero Landolfi effettua le seguenti prestazioni: RNM (Risonanza 1,5 Tesla) -Tac - Radiografie (RX tradizionale telecomandato) - Ecografie - Moc - Mammografie (mammografo con m.d.c.). Gli sportelli del Cup-Ticket di Solofra sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 12,30. Le liste d’attesa sono relative a tutta l’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati (Città ospedaliera Avellino e Landolfi Solofra)".