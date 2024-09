Ricerca oncologica: siglato importante accordo tra Biogem e Villa Maria Avviata la collaborazione su tre linee. Ecco quali sono

Nella comune convinzione che la medicina del nostro tempo richiede sempre più l’integrazione tra centri di ricerca biomedica e istituzioni di ricovero e cura, Biogem e Villa Maria, realtà attive in uno stesso ambito

territoriale, con finalità e competenze complementari, hanno stipulato un accordo generale di collaborazione in campo oncologico.

Biogem vanta una ultradecennale attività di ricerca in campo oncologico, nel quale ha conseguito risultati di rilievo attestati in brevetti e in pubblicazioni su riviste di grande impatto internazionale.

Villa Maria, istituzione di ricovero e cura, è particolarmente attiva in campo oncologico sia medico sia chirurgico, disponendo tra l’altro di strutture e apparecchiature di radioterapia.

Per dare immediata concretezza all’intesa, Biogem e Villa Maria hanno convenuto di avviare la collaborazione su tre linee:

A - Conferimento di campioni biologici

Per consentire a Biogem di approfondire le proprie ricerche in campo oncologico, Villa Maria conferirà alla Biobanca di Biogem campioni biologici di pazienti oncologici, previo consenso informato degli stessi.

B - Diagnostica genetica

Villa Maria, con il consenso informato del paziente, può far pervenire ai laboratori di Biogem campioni biologici prelevati da interventi chirurgici per realizzare adeguate analisi multigeniche, finalizzate all’individuazione di precisi bersagli molecolari, premessa indispensabile per l’adozione di terapie personalizzate

C - Realizzazione di organoidi

Nell’ambito di specifiche collaborazioni scientifiche, approvate dal competente comitato etico, Villa Maria, col consenso di singoli pazienti, può richiedere a Biogem di realizzare organoidi da tessuti oncologici degli

stessi, per studi osservazionali finalizzati allo screening farmacologico e per la selezione dei più adeguati trattamenti farmacologici nei tumori associati al polmone, allo stomaco e al colon.