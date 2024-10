G7 a Mirabella Eclano: ecco i temi al centro dei lavori La prima sessione, la mattina del 3 ottobre, sarà aperta dall'intervento del Ministro Piantedosi

Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi presiederà, a Mirabella Eclano il G7 dei Ministri dell’Interno in programma dal 2 al 4 ottobre.

Il comune irpino in cui si svolgerà l’evento, l’antica Aeclanum, è stato un importante snodo dei commerci lungo la via Appia, che congiungeva Roma a Brindisi e recentemente dichiarata patrimonio dell’Unesco. I resti di Aeclanum, custoditi all’interno del Parco archeologico, testimoniano la storia del luogo, uno spaccato di Roma antica che si estende in un'area di circa 18 ettari.

Al vertice parteciperanno gli omologhi di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d’America, il Vice Presidente della Commissione europea e la Commissaria per gli Affari Interni, oltre ai Ministri di alcuni Paesi terzi e ai rappresentanti delle Organizzazioni internazionali Interpol, Oim, Unhcr, Unodc.

La prima sessione dei lavori, la mattina del 3 ottobre, sarà aperta dall’intervento del Ministro Piantedosi e si concentrerà sul tema della sicurezza in relazione agli scenari internazionali in continua evoluzione.

La seconda sessione prenderà il via nel primo pomeriggio con i Ministri che si confronteranno sulla sicurezza nella sua dimensione cyber e sul tema delle crypto valute.

Prevenzione e contrasto delle reti criminali internazionali responsabili della diffusione delle droghe sintetiche, in particolare del Fentanyl, saranno i temi al centro della terza sessione.

Sarà poi dedicata ai rischi e alle opportunità nei campi di applicazione dell’Intelligenza Artificiale la ‘cena di lavoro’ che concluderà la giornata.

Nel corso della sessione del 4 ottobre, alla quale parteciperanno anche ministri di Paesi terzi, si parlerà di flussi migratori, e in particolare delle strategie di contrasto al traffico di esseri umani.

Il vertice si concluderà con la conferenza stampa del titolare del Viminale, trasmessa in streaming sul canale YouTube del Ministero dell’Interno.

In occasione del G7, il Ministro dell’Interno incontrerà domani mattina in prefettura, ad Avellino, i sindaci dei comuni della provincia.

Il programma dell’evento prevede anche, nella serata di giovedì 3 ottobre, un momento di arte e cultura, con l’esibizione della banda musicale della Polizia di Stato, che eseguirà un repertorio di brani di carattere sinfonico che rappresenteranno tutti i Paesi partecipanti.