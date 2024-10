Avellino, Legambiente: "Migliora la sicurezza degli edifici scolastici" I dati del recente report ecosistema scuola

I dati del recente report "Ecosistema Scuola" di Legambiente rivelano che la situazione degli edifici scolastici di Avellino è significativamente migliorata rispetto al resto della Campania.

Questo risultato è frutto di un percorso iniziato due anni fa, quando il Circolo Legambiente di Avellino chiese all’amministrazione comunale di avviare una serie di controlli e certificazioni su tutte le scuole, con particolare attenzione alla sicurezza strutturale.

Nel 2023, Legambiente Avellino ha insistito affinché il Comune eseguisse i collaudi statici, le verifiche di agibilità e le certificazioni di prevenzione incendi, insieme agli interventi necessari per l’adeguamento sismico. Oggi, possiamo constatare i risultati di queste azioni: su 21 edifici scolastici monitorati, solo quattro risultano privi del certificato di agibilità, mentre tutti dispongono delle altre certificazioni necessarie, inclusa la prevenzione incendi e le verifiche di vulnerabilità sismica. La messa in sicurezza dei solai è stata eseguita in ben 11 strutture.

Questo significativo passo avanti testimonia l’importanza della collaborazione tra associazioni locali e amministrazione pubblica. Il Circolo Legambiente di Avellino continuerà a vigilare e a supportare l’attività di monitoraggio per garantire che tutte le scuole della città siano sicure e conformi alle normative.

“Il nostro impegno è stato premiato, ma c’è ancora del lavoro da fare. La sicurezza scolastica deve rimanere una priorità assoluta,” ha commentato il presidente del Circolo Legambiente di Avellino, Antonio di Gisi.

Legambiente invita tutte le amministrazioni locali a seguire tale strada, affinché la sicurezza scolastica diventi una realtà per tutti i ragazzi della regione.