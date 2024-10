Santo Stefano del Sole: ecco i numeri per il ritiro di rifiuti ingombranti L'amministrazione comunale: "L’obiettivo di diventare uno dei Comuni ricicloni d'Italia"

L'amministrazione comunale di Santo Stefano del Sole ha attivato il numero verde e whatsapp per prenotare il ritiro porta a porta di ingombranti e altri rifiuti. "Non solo vetro, carta, plastica, metallo e umido ma una raccolta differenziata porta a porta ancora più spinta con l’obiettivo di diventare uno dei comuni ricicloni d'Italia. - si legge nella nota diffusa - Questa la sfida lanciata dall’amministrazione comunale di Santo Stefano del Sole guidata dal sindaco Gerardo Santoli che da qualche giorno ha attivato in maniera completamente gratuita per i cittadini anche il servizio del ritiro porta su prenotazione di ingombranti, raee, toner, pannoloni, olii esausti, sfalci e vegetali. A disposizione della cittadinanza un numero verde dedicato 800 721 271 e un numero whatsapp 379 206 0060. Una vera e propria rivoluzione unica in Irpinia che conferma Santo Stefano uno dei paesi più sostenibili d'Italia".