G7 a Mirabella: l'omaggio del questore di Avellino Picone a Piantedosi e Pisani La consegna di un crest a conclusione del vertice dei ministri

In occasione della conclusione del vertice dei ministri dell'interno G7, che si è svolto dal 2 al 4 ottobre a Mirabella Eclano, il questore della provincia di Avellino, Pasquale Picone, ha voluto rendere omaggio al ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, e al capo della polizia, Vittorio Pisani, con la consegna del primo crest della questura di Avellino.

Il simbolo araldico, donato ai vertici della sicurezza italiana a margine della conclusione dei lavori svoltisi questa mattina presso Villa Orsini, è stato fortemente voluto dal questore Picone per celebrare la provincia di Avellino e il suo impegno nella sicurezza.

L'opera, realizzata in tiratura limitata, è stata lavorata interamente a mano in maiolica dall’artista Luca Calandini, assistente tecnico della polizia di stato in servizio presso la questura di Avellino.

Il crest rappresenta un tributo al lavoro svolto dagli agenti nel territorio irpino e incorpora elementi simbolici della provincia di Avellino, tra cui i colori verdi delle catene montuose dell'Irpinia nonché le principali opere architettoniche del capoluogo, come la Torre dell’Orologio e il Duomo di Avellino.

L'evento ha sottolineato l'importanza e del ruolo cruciale svolto dalle forze dell'ordine nella tutela della sicurezza pubblica, in un contesto di cooperazione globale.