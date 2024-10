"Spazi Bambini e Bambine": il Consorzio A4 apre le iscrizioni Ambito A04: ecco i Comuni legati al progetto e i requisiti per la domanda

Sono aperte le iscrizioni per la frequenza degli "Spazi Bambini e Bambine" allestiti presso i Comuni di Avellino e San Martino Valle Caudina per l’anno educativo 2024/2025. "Potranno presentare domanda i genitori di minori con età compresa tra 3 mesi e 36 mesi residenti nei comuni afferenti l’Ambito A04 (Altavilla Irpina, Avellino, Capriglia Irpina, Cervinara, Chianche, Grottolella, Montefredane, Petruro Irpino, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Torrioni e Tufo). Le ludoteche saranno aperte dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 13. I minori ammessi saranno suddivisi per tre fasce di età: bambini di età compresa tra 0 e 12 mesi (lattanti); bambini di età compresa tra 13 e 24 mesi (semi divezzi); bambini di età compresa tra i 25 e 36 mesi (divezzi).

I diretti interessati potranno presentare domanda attraverso l’apposito modulo, da ritirare presso l’Ufficio Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito A04, o scaricato dal sito istituzionale dell’Azienda Speciale Consortile A04, all’indirizzo internet www.ambitoa04.it. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: Stato di famiglia, Certificato di Residenza, Dichiarazione della situazione lavorativa dei genitori con specificata la tipologia dell’orario e della sede sottoscritta dal datore di lavoro, Dichiarazione ISEE, Certificazioni Sanitarie attestanti lo stato generale di salute, Certificato delle Vaccinazioni effettuate, ed eventuali certificati medici attestanti lo stato di disabilità o eventuale certificato, rilasciato dal competente ufficio sanitario, che comprovi che il genitore è portatore di handicap tale da costituire titolo preferenziale per la frequenza del bambino. Sarà necessario allegare anche una fotocopia della Tessera Sanitaria ed eventuale copia degli atti giudiziari attestanti i diritti dei singoli genitori sui bambini per i genitori separati, a tutela loro e dei minori.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate, firmate e redatte su apposito modulo, entro e non oltre il 4 novembre, alle ore 13:00, tramite PEC all’indirizzo dell’Azienda Speciale Consortile A04, protocollo@pec.ambitoa04.it. Nell'oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura “DOMANDA ISCRIZIONE SPAZIO BAMBINI E BAMBINE DEL COMUNE DI _______________ NOME - COGNOME”. Per l’ammissione, verranno applicati i seguenti criteri di priorità: residenza nel Comune dove è ubicata la struttura; minore il cui nucleo familiare presenti una situazione socio-ambientale, segnalata dal servizio sociale competente e tale da essere di serio pregiudizio per un sano sviluppo psico-fisico del bambino stesso; minori portatori di handicap. Le graduatorie saranno rese pubbliche mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Azienda Speciale Consortile A04: www.ambitoa04.it. L’accesso al servizio sarà subordinato al pagamento di una retta mensile. Anche in relazione alla condizione economica del nucleo familiare richiedente, verranno fissate quote di compartecipazione come di seguito elencate. Con Isee da 0 a 6.000 euro, 20 euro; da 6.001 a 10.000, 40 euro; da 10.001 a 15.000, 50 euro; da 15.001 a 20.000, 60 euro; da 20.001 a 30.000 euro, 70 euro; da 30.001 a 40.000, 100 euro; da 40.001 a salire, 117 euro".