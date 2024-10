Mid, parcheggio pericoloso, disabile al 100% scrive al sindaco di Avellino L'appello di una residente di via Guarini attraverso una lettera aperta

"La sottoscritta, in nome proprio e di tutti i sottoscrittori residenti e commercianti di Via Francesco Guarini, evidenzia, di seguito quanto verificatosi in seguito alla messa in opera dei dissuasori. La donna disabile al 100%, ha finalmente ottenuto il parcheggio personale, situato all’inizio della strada, per consentirle l’attraversamento prima dell’inizio dei dissuasori ma, purtroppo, pericolosamente prossimo alla curva; altro problema la circolazione delle auto provenienti da Piazza Macello, da Via Campane e dal Tribunale è a scorrimento veloce e, in ogni ora del giorno e della notte, sia la persona con disabilità che i passanti corrono seri rischi soprattutto nelle ore notturne.

La presenza dei dissuasori non consente ai residenti la sosta breve davanti ai portoni per la discesa di persone o di spese ingombranti, i commercianti sono penalizzati perché non è possibile ai clienti neanche una sosta minima per il ritiro di merci acquistate.

Lo stesso dicasi per fornitori e corrieri, impediti nella consegna; la manovra di parcheggio è diventata quasi impossibile dato il poco spazio tra il marciapiedi ed i dissuasori, pertanto, bisogna preventivamente avvisare l’auto che segue di fermarsi in tempo utile; la strada è dotata di scivolo disabili su entrambi i lati, cosa non considerata nella messa in opera dei dissuasori, eliminando così a disabili in sedia a rotelle la possibilità di attraversamento della strada; la realizzazione delle strisce pedonali in corrispondenza degli scivoli eviterebbe anche ai pedoni lo scavalcamento dei dissuasori; anche gli autobus e le autoambulanze hanno difficoltà nell’accesso alla corsia ad essi riservata; infine il traffico è praticamente peggiorato, con alternanza di paralisi e scorrimento veloce; in Corso Umberto I (Casina del Principe), non sono stati collocati dissuasori e se ne chiede il perché".

Il Mid a margine del primo incontro del tavolo delle barriere architettoniche aveva già portato di recente la questione dei cordoli della metropolitana leggera all’attenzione dell’amministrazione comunale di Avellino, il sindaco Nargi rispetto a questa situazione ha chiarito e ribadito l’impossibilità normativa di recepire la proposta avanzata dal Mid di eliminare i cordoli della Metropolitana leggera, alla luce del progetto iniziale.

Tutto ciò evidenziato con molta amarezza, invitando gli Enti in indirizzo ad avere maggiore sensibilità, dato che l’obiettivo di una società civile dovrebbe essere eliminare le barriere architettoniche, piuttosto che crearle, si richiede, pertanto, la rimozione dei dissuasori.

Alla luce di quanto evidenziato sulla questione ci aspettiamo un intervento dell’Amministrazione Comunale e del Comando della Polizia Municipale conclude il Mid".