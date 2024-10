Ariano: Francesco Lops immortala la cometa del secolo nel rione Tranesi "L'abbiamo beccata proprio sulle nostre teste tra il fascino della bella dormiente"

Ha scelto di baciare lo storico rione Tranesi ad Ariano Irpino, tra il fascino della bella dormiente del Sannio la cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas che da giorni tutti stanno cercando di fotografare in Italia. E chi meglio di Francesco Lops, carabiniere in servizio alla compagnia di Ariano Irpino, attivissimo videomaker per passione poteva immortalarla trovandosi nel posto giusto, al momento giusto dopo due giorni di lavoro e attesa. "L'abbiamo beccata proprio sulle nostre teste ed è stata una bella emozione".

Già lo scorso 27 settembre la nuova cometa aveva effettuato indenne il giro di boa intorno al sole prima di avvicinarsi poi alla terra. E' stata battezzata come la cometa del secolo, tanto da superare con ogni probabilità la sorella Neowise transitata nel 2020. Il primo ottobre scorso è stata fotografata nei cieli di Benevento dall’astronomo Antonio Pepe, direttore dell’osservatorio astronomico del Sannio e docente di matematica e fisica presso l’I.I.S. Galilei-Vetrone e l’I.I.S. Telesi@.

"Una cometa non periodica - aveva raccontato - e questo potrebbe essere il suo primo passaggio intorno al Sole. Sembra infatti provenire proprio dalla Nube di Oort che avvolge il Sistema Solare, ossia una regione pressoché sferica che si estende da una distanza di 300 miliardi di chilometri fino a 3 anni luce dal Sole e che conterrebbe migliaia di miliardi di comete (nuclei cometari senza chioma né coda). Dopo aver superato il perielio la sua luminosità è aumentata; si sta avvicinando sempre di più alla Terra ed ora sta cominciando a farsi vedere al tramonto".

Ed al tramonto che ha deciso di farsi ammirare sul tricolle, per essere catturata nella reflex di Francesco Lops ad ovest poco dopo le 19:00. Missione compiuta, ma potrebbe ripetersi ancora, prima di scomparire e ritornare tra 80.000 anni.