Menopausa, visite ed esami gratuiti all'ospedale di Ariano: ecco come fare L'iniziativa della fondazione Onda in collaborazione con l'Asl di Avellino

Il prossimo 18 ottobre, in occasione della giornata mondiale della menopausa, fondazione Onda Ets insieme all’Asl di Avellino, diretta da Mario Ferrante, promuovono una giornata di prevenzione negli ospedali con il Bollino Rosa, come il P.O. “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino, per offrire servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alle donne che stanno vivendo il periodo della menopausa.



Obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono, non solo di migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire e ridurre le complicanze a medio-lungo termine, come le malattie cardiovascolari e l’osteoporosi.

Le donne interessate potranno accedere gratuitamente alle visite mediche e agli esami prenotando, fino ad esaurimento posti disponibili, ai seguenti numeri:

Ginecologia e ostetricia incluso ecografia transvaginale: 0825.877250

Cardiologia incluso Ecg: 0825.877253

Diabetologia: 0825.877639/877349

Reumatologia: 0825.877639/877349

Diagnostica per immagini:

Mammografia: 0825.877308

L’iniziativa si avvale del patrocinio di Alomar Odv associazione Lombarda malattie reumatologiche, Fedios Federazione italiana osteoporosi e malattie dello scheletro, Sigo società italiana di ginecologia e ostetricia, con il contributo incondizionato di Astellas.