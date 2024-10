Nuovo Piano mense scolastiche: 14 milioni di euro alla provincia irpina Fruncillo: "35 investimenti in Irpinia che migliorano la qualita’ dei servizi per i nostri ragazzi”

“Destinati 14 milioni alla Provincia di Avellino". E' quanto annuncia la presidente provinciale di Fdi, Ines Fruncillo, che aggiunge:"Un’altra buona notizia per l’Irpinia, che emerge dalla nuova assegnazione dei fondi del PNNR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense” Il programma “Futura– la scuola per l'Italia di domani” finanziato dall’Unione Europea, ha destinato ingenti risorse al Mezzogiorno d’Italia che permetteranno di realizzare, mettere in sicurezza, riqualificare le mense scolastiche dei comuni e riconvertire spazi esistenti inutilizzati. Il Governo Meloni, con il “NUOVO PIANO MENSE SCOLASTICHE” dimostra costantemente pragmaticità, rispondendo alle esigenze della collettività", continua la Fruncillo.

"Tali iniziative - aggiunge la Fruncillo - concorrono al miglioramento della qualità della vita e consentono ad alunni e genitori di poter fruire quotidianamente di spazi sempre più confortevoli. L’obiettivo che l’Esecutivo si prefigge è quello di rafforzare costantemente i servizi ai cittadini, qualificandoli maggiormente. Per l’Irpinia un altro provvedimento di valore, che concorre al soddisfacimento di una giusta rivendicazione, attuando interventi fondamentali per i cittadini e riducendo i divari territoriali. Il Governo - conclude la presidente Fdi - mette in campo tutte le iniziative necessarie per guidare un processo certo di crescita delle comunità locali, basato sulla programmazione infrastrutturale di medio e lungo termine. Di seguito gli interventi per la provincia di Avellino":

Nuova Costruzione

Mirabella Eclano € 359.763,18

Grottaminarda € 621.984,48

Melito Irpino € 297.515,00

Volturara Irpina € 475.000,00

Avella € 875.500,00

Aiello Del Sabato € 330.114,00

Sperone € 600.000,00

Montefredane € 404.400,00

Conza Della Campania € 449.803,20

Santo Stefano Del Sole € 475.000,00

Riconversione Di Spazi Esistenti Inutilizzati

Taurano € 130.500,00

Lauro € 824.621,84

Montella € 495.000,00

Paternopoli € 440.000,00

Calitri € 367.236,00

Monteverde € 286.335,00

Torre Le Nocelle € 653.516,00

Cesinali € 568.800,00

Montemiletto € 399.000,00

Riqualificazione Mensa Scolastica Esistente

Messa In Sicurezza/Adeguamento Impiantistico

Gesualdo € 645.000,00

Castel Baronia € 577.500,00

Montefusco € 108.140,00

Montefalcione € 336.034,20

Avellino € 225.000,00

Avellino € 615.000,00

Avellino € 202.500,00

Vallesaccarda € 100.000,00

Vallata € 374.526,70

Avellino € 397.500,00

Caposele € 108.000,00

Avellino € 210.000,00

Morra De Sanctis € 360.000,00

Rocca San Felice € 133.500,00

Santa Lucia Di Serino € 258.410,00

Mugnano Del Cardinale € 307.500,00