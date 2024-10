Poste italiane: selezioni per consulenti finanziari ad Avellino La ricerca è attiva in Campania e in altre 11 regioni d’Italia

a cura di

Gianni Vigoroso

sabato 19 ottobre 2024 alle 12:16



È possibile inviare la propria candidatura entro il 27 ottobre accedendo al sito posteitaliane.it, nella sezione “Carriere” dedicata a “Posizioni Aperte” in cui sono indicati i requisiti per partecipare alla selezione...