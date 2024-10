Maltempo, da Greci la solidarierà agli emigranti al nord: "Non siete soli" L'appello del sindaco Nicola Luigi Norcia

"Le incessanti piogge stanno causando disagi e danni in tutta Italia. Nel nostro comune non ci sono state criticità ma il mio pensiero è rivolto a tutti i Grecesi residenti nelle zone colpite dal maltempo: Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte e Lombardia sono alcune delle regioni maggiormente interessate dai violenti nubifragi". Lo scrive in una nota il primo cittadino di Greci Nicola Luigi Norcia. "Non siete soli, vi aspettiamo a casa, vi aspettiamo presto a Greci".

La protezione civile regionale intanto considerato il quadro meteo attualmente in atto ha prorogato di ulteriori 24 ore la vigente allerta meteo.

Il maltempo e i temporali caratterizzeranno infatti anche la giornata di domani. A causa delle precipitazioni già in atto su tutta la Campania, particolare attenzione dovrà essere prestata al rischio idrogeologico: saranno possibili allagamenti, frane e caduta massi anche in assenza di nuove piogge a causa della saturazione dei suoli.

Si ricorda che fino alle 23.59 di oggi vige l'allerta arancone sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, isole, Area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini) e gialla sul resto del territorio regionale. Dalle 23.59 di oggi alle 23.59 di domani, domenica 20 ottobre, l'allerta sarà invece di livello giallo su tutta la Campania.

Le precipitazioni proseguiranno, dunque, per tutta la giornata di domani e potranno essere anche a carattere di forte temporale.