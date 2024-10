Due milioni di euro per la riconversione di due asili e un centro Caritas Tre progetti che il Comune di Avellino può mettere a bando grazie ai fondi del pnrr

Riconversione di due asili e un centro Caritas a Valle, Picarelli e Bellizzi per un importo di oltre due milioni di euro. Tre progetti che il Comune di Avellino può mettere a bando grazie al Pnrr.

“Si stabilisce il termine ridotto di 10 giorni per la ricezione delle offerte in sede di procedura negoziata per poter rispettare i tempi del cronoprogramma del finanziamento”. Per la riconversione funzionale ed energetica dell’ex scuola materna di Valle e la realizzazione di un nuovo asilo nido si parte da una base di 900mila euro. Stessa cifra per la riconversione funzionale ed energetica dell’ex scuola materna Manganelli di Picarelli; e 360mila euro per la riconversione funzionale ed energetica dell’ex Centro Caritas di Bellizzi. La determina dirigenziale che dà il via al tutto è firmata dal dirigente del Settore Finanze Gianluigi Marotta, dal dirigente del Settore Gestione Patrimonio Michele Arvonio (anche responsabile del procedimento) e dal dirigente del Settore Lavori Pubblici Luigi Maria Cicalese.