Ariano: al via la scuola socio politica voluta dal vescovo Sergio Melillo Laboratori diocesani di pastorale sociale

Per la prima volta nella diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia una scuola di formazione socio-politica. "Liniziativa - ha spiegato il vescovo Sergio Melillo - nasce dall’urgenza di formare e sensibilizzare la nostra comunità sul ruolo che ciascuno può e deve svolgere nella società, promuovendo i valori del Vangelo e della dottrina sociale della Chiesa perché, “Come cattolici… non possiamo accontentarci di una fede marginale, o privata. Ciò significa non tanto di essere ascoltati, ma soprattutto avere il coraggio di fare proposte di giustizia e di pace nel dibattito pubblico.” (Papa Francesco, Discorso alla cinquantesima settimana sociale a Trieste, 7 luglio 2024)."

L’apertura ufficiale è prevista per domani giovedì 24 ottobre, alle ore 17:30 al centro pastorale “San Francesco” di Ariano Irpino, dove sarà presentato il progetto di questo cammino formativo e di crescita ecclesiale.

La scuola sarà articolata in diverse tappe e macro aree tematiche, con l’obiettivo di approfondire la partecipazione politica, il lavoro, l’impresa e lo sviluppo del mezzogiorno, con particolare attenzione alle sfide che le aree interne, come la nostra Irpinia, devono affrontare. Esperti di alto livello ci accompagneranno in questo itinerario, offrendo contributi preziosi e stimolanti.

"Invito, tutti coloro che desiderano impegnarsi concretamente in questo percorso, a partire dal clero - conclude Melillo - a contattarmi direttamente per collaborare a questa iniziativa. In attesa di incontrarvi vi chiedo d pregare affinché questa iniziativa possa portare frutti abbondanti per il bene comune e per la nostra amata Chiesa".