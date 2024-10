Sergio Melillo: "Quanto avremmo bisogno oggi di uomini e donne lungimiranti" L'avvio della scuola socio politica ad Ariano Irpino fortemente voluta dal Vescovo

Viviamo oggi un momento davvero significativo per la nostra Chiesa di Ariano Irpino-Lacedonia: l’avvio della scuola socio-politica, un progetto nato da un lungo lavoro di riflessione e discernimento, reso possibile grazie all’impegno di tanti che, come Flavio Felice, che ci hanno accompagnato in questo itinerario frutto di un percorso ecclesiale. Questa scuola è un tentativo dare risposte concrete, formare cittadini consapevoli, capaci di mettere la propria fede e competenza al servizio della società e del bene comune". E' quanto afferma il Vescovo della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia Sergio Melillo.

"La nostra diocesi, l'Irpinia, terra antica e ricca di storia, ha nei secoli espresso uomini e donne di grande visione, persone che con il loro impegno e la loro lungimiranza hanno contribuito al progresso e allo sviluppo non solo del territorio, ma anche dell’intero Paese.

Quanto avremmo bisogno oggi di uomini e donne lungimiranti!

L’Irpinia è una terra che, nonostante le difficoltà e le sfide, ha sempre mostrato una straordinaria capacità di resilienza e creatività. Oggi desideriamo coltivare quello stesso spirito, formare una nuova generazione di cittadini e leader capaci di affrontare con coraggio e competenza le sfide del presente.

In un contesto ricco di potenzialità, ma spesso non integralmente valorizzato, abbiamo bisogno di persone che abbiamo uno sguardo lungo, una visione chiara e responsabilità, ispirati ai valori del Vangelo e della dottrina sociale della Chiesa.

La scuola socio-politica, infatti, si propone di formare persone che chiamate a trasformare la propria fede in azione, portando nella società civile e politica un contributo capace di promuovere giustizia, pace e solidarietà perché “La politica è la forma più alta di carità“

Papa Francesco ci esorta a non vivere una fede chiusa o comoda da poltrona, ma a portare la nostra testimonianza nelle periferie, tra le esigenze concrete della gente, con il coraggio di proporre soluzioni innovative e giuste.

Ed è proprio questo lo spirito che anima la nostra scuola: formare uomini e donne consapevoli e competenti, che possano contribuire allo sviluppo del nostro territorio, in un’epoca in cui le sfide sociali ed economiche si fanno sempre più complesse.

Questi “laboratori di pastorale sociale” - continua Melillo - non saranno solo luoghi di studio, ma spazi di confronto ed azione, dove si tratteranno temi fondamentali per il nostro tempo, come la partecipazione politica, la sostenibilità, il lavoro, lo sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne. Questi argomenti non sono stati scelti a caso, sono le sfide che il nostro territorio si trova ad affrontare, e per le quali è urgente trovare soluzioni concrete.

La scuola si rivolge primariamente ai giovani, perché sono loro il futuro del nostro territorio, ma è aperta a tutti coloro che desiderano comprendere meglio le dinamiche sociali e politiche.

Il programma, articolato in sei moduli, offrirà non solo spunti di riflessione teorica, ma anche strumenti pratici per agire nella realtà, con l’obiettivo di formare una nuova classe dirigente che sappia rispondere con competenza e responsabilità alle sfide di oggi e di domani.

Siamo convinti che, attraverso questa scuola - conclude Sergio Melillo - potremo generare frutti preziosi per la nostra comunità. L'Irpinia, con la sua storia, ci ricorda che quando c’è un impegno collettivo concreto, magari ispirato al Vangelo, quando ci sono uomini e donne pronti a mettersi al servizio del bene comune, il cambiamento è davvero possibile.

Invito ciascuno di voi a partecipare con passione a questa avventura formativa, perché solo con l’impegno di tutti possiamo costruire un futuro migliore per l'Irpinia e per l’intero Mezzogiorno.

Che il Signore benedica questo nuovo cammino e accompagni tutti noi in questo progetto di crescita e responsabilità".