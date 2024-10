Aquilino Carlo Villano Cavaliere del Lavoro: "Un onore ricevere il titolo" Domani il conferimento delle 25 onorificenze al Quirinale

È la vigilia della cerimonia ufficiale di conferimento dell'onorificenza ai neo Cavalieri del Lavoro, "i quali avranno l’onore di ricevere questo riconoscimento, tra i più alti meriti nel campo dell'industria e del lavoro, dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Tra i destinatari di questo prestigioso riconoscimento figura Aquilino Carlo Villano, presidente di OMI (Officine Meccaniche Irpine), noto per aver creato valore e innovazione, contribuendo significativamente allo sviluppo economico e sociale della sua terra natale, l'Irpinia. Il suo impegno nel promuovere l'eccellenza irpina ne fa un esempio emblematico di imprenditorialità e dedizione al progresso": si legge nella nota. "La cerimonia inizierà alle 11 e riunirà personalità di spicco del mondo istituzionale, economico e civile. Sarà anche un'importante occasione per celebrare l'ingegno, la perseveranza e l'impegno dei protagonisti del tessuto produttivo del nostro Paese".

"Riconoscimento al lavoro di tutti questi anni"

"Per me è un onore ricevere tale titolo quale riconoscimento al lavoro di tutti questi anni e che io dedico a tutti coloro che hanno lavorato e lavorano in OMI, in quanto tutto questo non sarebbe stato possibile senza la risorsa umana che è ciò su cui ogni leader visionario e lungimirante deve sempre puntare": ha affermato Villano, da domani Cavaliere del Lavoro.