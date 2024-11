Studi medici nei prefestivi, la replica al Nursind: "Legittima la chiusura" La nota del sindacato ha suscitato la reazione dei medici: c'è la guardia medica nei prefestivi

Era legittimo per i medici di base chiudere gli studi nei giorni prefestivi come avvenuto per il Ponte di Ognissanti. Ha suscitato dure reazioni da parte dei medici di famiglia la nota del Nursind – il sindacato infermieri – che Ottopagine ha pubblicato nei giorni scorsi: nel documento si segnalava che la chiusura degli studi dei medici di base aveva avuto ripercussioni negative sui servizi di guardia medica e del 118 oltre che sulla funzionalità del pronto soccorso del Moscati.

In diversi messaggi giunti alla nostra redazione i medici di base chiariscono che l'accordo collettivo nazionale per la Medicina Generale prevede che nei prefestivi gli ambulatori dei Medici di Medicina Generale sono chiusi perché è attiva la continuità assistenziale (ex guardia medica) dell'Asl territoriale.